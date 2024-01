"L'amour est dans le pré" : extrait du portrait de Valentin, le benjamin de la saison 19 - Vidéo

Lundi 8 janvier 2024 à partir de 21:10, Karine Le Marchand lancera la 19ème saison de "L'amour est dans le pré" avec la première partie des portraits des nouveaux agriculteurs qui se lancent dans l'aventure.

Tendre gaillard répondant au plus romantique des prénoms, Valentin est un jeune homme courageux et qui en veut. Chef d’exploitation à seulement 26 ans, il a toujours baigné dans l’agriculture. Pas par ses parents qui n’étaient pas agriculteurs. Mais via son oncle et sa grand-mère. Il est aujourd’hui à la tête de l’exploitation familiale et d’un troupeau de 85 vaches pour lesquelles il est toujours au garde à vous.

Sensible, Valentin a mis sa vie sentimentale en sourdine très, tôt, à 19 ans. Le déclencheur : la disparition brutale de son papa dans un accident de la route. Dévasté, Valentin s’est peu à peu oublié, se réfugiant dans le travail pour oublier sa peine. Depuis, sa mère a déménagé et refait sa vie. Lui a recommencé à sortir et s’octroyer des vacances, mais reste encore bloqué parmi les fantômes du passé. Joyeux, gentil et généreux, “Tintin” rêve aujourd’hui de passer outre ses blocages pour enfin reprendre sa vie d’homme.

Fêtard, rigolo et entouré d’une foule d’amis, de sa sœur et de sa grand-mère qui voudraient tous le voir en couple, ce fan des années 80 a beaucoup d’atouts pour rendre une femme heureuse. Ne lui manque que la bienveillance d’une Valentine pour attraper à nouveau la maladie d’amour. Et pour chanter en harmonie la chanson préférée de tout jeune homme de 26 ans (non) : Les lacs du Connemara.

