"L'amour est dans le pré" lundi 22 janvier 2024 : voici les 5 agriculteurs que vous allez découvrir sur M6 - Vidéo

Lundi 22 janvier 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la troisième et dernière partie des portraits des nouveaux agriculteurs qui se lancent dans la quête de l'amour dans la 19ème saison de "L'amour est dans le pré".

Cette 19ème saison, "L’amour est dans le pré" suivra les aventures de deux femmes et de treize hommes, âgés entre 26 et 69 ans. Leurs histoires sont singulières. Leurs accents aussi. Tous se rejoignent en revanche sur un point : une irrépressible envie de (re) tomber amoureux.

Durant plusieurs semaines, nos 15 agriculteurs·trices vont se confier sans tabou auprès de Karine Le Marchand sur leur vie, leur parcours sentimental, leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leurs doutes et leurs peurs. L’objectif : se présenter aux téléspectateurs et encourager celles et ceux qui en ressentiraient l’envie à leur écrire.

Où que vous soyez, devant votre télé ou sur votre portable en différé : regardez bien ces portraits. Écoutez-les attentivement. Faites les circuler à vos proches, à vos voisins, à vos collègues… et si d’aventure vous sentiez que votre cœur bat un peu plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de l’amour.

Voici les agriculteurs que vous allez découvrir au cours de cette troisième et dernière soirée des portraits.

Guy // Pays-de-la-Loire

Veuf depuis 2012, Guy est un sexagénaire sensible et hyperactif qui a lui-même contacté l’émission pour ouvrir un nouveau beau chapitre de sa vie. Éleveur passionné, Guy n’a commencé à lever le pied que depuis l’été dernier après 40 années passées à mille à l’heure. Mais ne lui parlez pas de retraite, il ne saurait quoi en faire ! Marié durant 24 belles et heureuses années à Annick, l’amour de sa vie, Guy a passé les 6 années qui ont suivi sa disparition noyé dans le travail, pour tenter d’oublier son chagrin.

Depuis 4 ans, il a peu à peu retrouvé sa joie de vivre et même une compagne, une fois, durant un peu plus d’un an et demi. Guy est un homme tendre et attachant qui rêve de refaire sa vie et de dire “je t’aime” à nouveau, partager ses repas, discuter ou de tenir la main d’une femme. Il imagine sa dernière partenaire de vie positive, pétillante et un peu plus calme que lui pour contrebalancer son hyperactivité débordante.

Motivé, Guy se sent fin prêt à ouvrir une page blanche et se donne du mal pour y arriver. Preuve en est, il vient de terminer la rénovation d’une ancienne ruine pour que sa moitié et lui puissent y créer leur propre histoire. Et comme monsieur est aussi gentleman, il a déjà annoncé à Karine Le Marchand qu’il ne regarderait les photos qu’après la lecture de son courrier. Un homme bon à marier.

Cyril // Nouvelle-Aquitaine

Célibataire à la tête bien faite, Cyril dirige depuis 9 ans un domaine de 52 hectares au coeur du prestigieux vignoble de Saint-Emilion. Avec son frère jumeau, lui aussi tombé dans la cuve quand il était petit, il cultive des cépages mythiques de rouge, de blanc et de rosé appartenant à sa famille depuis 5 générations. Plein d’idées, le duo vient d’ailleurs de créer son chai et s’apprête à sortir ses premières bouteilles.

Drôle, touchant et beau garçon, Cyril cache pourtant derrière lui un parcours amoureux chaotique. La responsable : une acné sévère de ses 12 ans à ses 35 ans, et qui a profondément entamé sa confiance en lui. Avec une seule relation (de 7 ans) à son actif, Cyril mise aujourd’hui sur l’émission pour l’aider à laisser cette partie de sa vie derrière lui.

Logé chez ses parents qui ne rêvent que de son bonheur, notre viticulteur recherche une femme calme, douce et bienveillante, souhaitant comme lui fonder une famille. Il vient d’ailleurs tout juste de terminer les travaux du futur “chez nous” qu’ils pourront décorer ensemble. Avertissement pour les gourmandes : Cyril est aussi doué en ménage qu’il est nul en cuisine. Si vous ne voulez pas manger des nouilles à tous les repas, tout talent culinaire, même léger, sera donc apprécié.

Damien // Nouvelle-Aquitaine



Certains le qualifieraient de bourru au premier abord. Lui reformulerait en “un peu méfiant”. Damien est un céréalier un peu sauvage, mais qui sous sa carapace renferme une montagne d’amour à donner et de passions à partager ! Ancien rugbyman, ce trentenaire a longtemps pratiqué ce sport mais a depuis raccroché les crampons, ne conservant que les 3e mi-temps. Le reste de son temps libre, il le passe en faisant de la moto, du bateau, du jogging ou à faire les 400 coups avec sa bande de copains.

Damien se considère comme un célibataire de toujours, qui voulait profiter de sa jeunesse avant de se “poser”. Sauf qu’à 36 ans, il ne compte finalement que quelques relations qui n’ont jamais excédé 4 mois. Plus timide et romantique qu’il n’y parait, Damien espérait trouver la femme et la relation parfaites pour lui. Alors de son propre aveu, il a souvent mis fin à ses amourettes à la première contrariété… et précipitamment.

Aujourd’hui plus mûr, notre céréalier souhaite se débarrasser de ses blocages pour enfin donner une chance à l’amour. Damien voudrait d’une femme un peu comme lui, calme, avec un peu de caractère et sportive. Il le dit à demi-mots mais il croit fort au coup de foudre et espère avoir son premier grâce à L’amour est dans le pré. Derrière sa carapace, ce méridional au caractère honnête, sérieux et entier n’attend qu’une chose : trouver celle qui réveillera son coeur endormi

Karell // Bourgogne-Franche-Comté

Femme solaire et courageuse, Karell a quitté son job de bureau à 30 ans pour créer seule sa petite entreprise. 12 ans et 5 bâtiments agricoles plus tard, elle dirige aujourd’hui une ferme florissante comprenant une quarantaine de vaches allaitantes, 9 chevaux, une vingtaine de chats, 2 adorables chiens mais surtout 5000 volailles ! Passionnée par le bien-être animal, Karell pratique une agriculture engagée avec une production bio vendue exclusivement en circuit court.

Mère très proche de ses deux adolescents de 14 et 16 ans dont le plus grand l’aide à la ferme, Karell s’est séparée du papa au moment du lancement de sa nouvelle activité. Depuis, elle a eu quelques relations et amourettes, mais le terrain de l’amour est principalement resté en jachère. Pétillante, indépendante, inspirante et très entourée, Karell a créé son petit El Dorado à partir de rien, sans jamais se décourager. Dernier accomplissement en date : la construction de son nouveau chez soi, à deux pas de son exploitation.

Après plusieurs années d’une vie intime entre parenthèses, notre éleveuse rêve aujourd’hui d’un compagnon avec qui partager une vie débordante de bonheur. Son idéal : de la tendresse, une épaule sur laquelle s’appuyer mais surtout un homme qui n’aura pas froid aux yeux et prêt à s’engager.

Christophe // Nouvelle-Aquitaine

Vigneron de père en fils depuis trois générations, ce papa de quatre grands enfants possède des vignes sur 40 hectares, ainsi que 150 brebis et 200 agneaux pour maximiser la valeur de sa terre. Une production 100% bio, gérée main dans la main avec son fils cadet, aujourd’hui son associé, qui reprendra la petite entreprise à sa retraite

Christophe est un homme sensible et très touchant, longtemps passé à côté de l’amour par peur des répercussions sur ses parents. Malgré un climat familial aimant, notre vigneron, amoureux des garçons depuis toujours, a passé plus de 30 années de sa vie à étouffer son homosexualité pour ne pas les exposer au qu’en dira-t-on. À 20 ans, Christophe pense voir ses efforts payer en tombant pour la première fois amoureux d’une femme. Mais son succès professionnel et familial n’effacera jamais totalement son manque d’épanouissement dans l’intimité.

18 ans après son coming out et la séparation avec son ex-femme, Christophe ne compte “que” deux relations avec des hommes, qui ne lui ont jamais tout à fait apporté ce qu’il recherchait. Soutenu par le clan familial, Christophe espère grâce à l’émission vivre enfin l’amour qu’il attend depuis toujours. Une relation durable et sincère avec un homme aimant la nature et prêt à vivre à ses côtés. Grand manuel (il a bâti 7 maisons pour lui et ses enfants !!), il aimerait partager avec son partenaire la passion pour la décoration et le jardinage. Et si les planètes sont alignées, il ne dirait pas non à l’idée de se remarier… pour enfin vivre un amour au grand jour.

Pour contacter un agriculteur

Si l'un de ces 5 agriculteurs a fait frémir votre cœur, il vous appartient désormais de forcer le destin. Pour cela, envoyez votre courrier avec des photos récentes en précisant le prénom de celui ou celle qui vous a fait chavirer à :

L’amour est dans le pré

TSA 21234, 75070 Paris Cedex 2