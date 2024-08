"L'amour est dans le pré" lundi 26 août 2024 : voici ce qui va se passer dans la 2ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 26 août 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 2ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Cette semaine, les speed dating se poursuivent sur les rives de la seine avec Renaud et Ludovic.

La soirée débutera avec Renaud, l'un des agriculteurs les plus attachant de cette saison. Originaire des Pays-de-la-Loire, il élève avec amour des volailles Label Rouge de Loué.

Célibataire depuis l’année dernière. Renaud avait quasiment toujours vécu en couple. Notre éleveur aime passer du temps avec ses copains et c’est justement l’un d’entre eux qui l’a entraîné dans cette aventure : Gilou, C’est la première fois dans l’histoire de "L'amour est dans le pré" que deux amis participent à la même saison. Inséparables depuis 15 ans, c'est bien sûr ensemble qu'ils ont débarqué la semaine dernière à Paris pour les rendez-vous galant. C’est Gilou qui a ouvert le feu sous le regard bienveillant de son complice. À son tour, Gilou va assister aux rencontres de Renaud et de ses 6 prétendantes.

Nous retrouverons Valentin avec Karine Le Marchand qui va l'aider à éteindre l’incendie dans son cœur. La semaine dernière, notre jeune Normand éleveur de vaches, à enchaîné les speed dating et ne sait plus sur quel pied danser. S’il sait déjà que Flavie fera partie des invités à la ferme, impossible de trancher entre Charlotte et Ilona et Elodie pour boucler la fiche de son bal sentimental, et ce, même après 45 longue minutes de tergiversations... Comme l'amour n'est pas un jeu de hasard, Karine Le Marchand va déroger à la règle pour débloquer la situation... Valentin va revoir ces 3 jeunes femmes une minute chacune pour une unique question.

La soirée se poursuivra avec Ludovic, 28 ans, viticulteur en Occitanie, un autre viticulteur (et danseur) de ce cru 2024. Tout comme ses ancêtres depuis 5 générations, Ludovic est à la tête de sa propre exploitation viticole. Une aventure dans laquelle il s’est lancé en 2019 pour rendre hommage à son grand-père. Il cultive seul ses 24 hectares, ne partageant que le matériel avec son père qui lui aussi a ses propres vignes. Ludovic n’a connu qu’une seule relation sérieuse, d’un an. Peu à l’aise avec les sites de rencontres, la faute à une forte dyslexie, notre célibataire mise aujourd’hui beaucoup sur l’émission. Prêt à se plier en quatre pour sa moitié, ce grand romantique rêve de rencontrer une femme entre 25 et 34 ans, ouverte sur le monde, prête à fonder une famille et à le rejoindre dans cette Occitanie si chère à son cœur. Après l'ouverture d'un grand nombre de courrier, Ludovic va enfin rencontrer les 10 prétendantes qu'il a convié sur les rives de la seine. L'une d'entre elles va vivre un véritable conte de fées dans quelques semaines auprès de Ludovic...

Après avoir fait son choix entre Charlotte et Ilona et Elodie, le séjour à la ferme va commencer pour Valentin et ses deux prétendantes. Après deux semaine d'attente, Flavie, sa première prétendante, est très excitée à l'idée de le revoir mais elle ne cache pas son stress sur les derniers kilomètres... Malgré qu'elle soit employée polyvalente en grande surface, Flavie en connait un rayon sur le monde de la ferme, ses parents étant eux-mêmes agriculteurs. C'est donc tout naturellement qu'elle a baigné dans l'agriculture depuis son plus jeune âge. Pour Valentin, l'attente devient interminable et il ne tient plus en place... Après un premier déjeuner ensemble, et un premier moment d'intimité, ils partiront à la gare pour aller y chercher la seconde prétendante de Valentin. Alors qui va sortir du train ? Charlotte, Ilona ou Elodie ? Une surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas va se produire sur le quai de la gare...

Direction ensuite la Sarthe où nous retrouverons Gilles, dit Gilou en plein ménage et surtout en plein combat avec... des mouches ! Après ce nettoyage, Gilles va recevoir à la ferme ses deux prétendantes. La première à débarquer en gare du Mans est Isabelle, son coup de cœur, au terme d'un voyage qui n'a pas été de tout repos... Après un premier verre, Gilles se sent bien avec Isabelle mais il garde a l'esprit que Marie, sa seconde prétendante, ne va pas tarder à arriver et elle pourrait bien changer la donne. Cette seconde prétendante fera-t-elle de l'ombre à Isabelle dans le cœur de Gilou ?