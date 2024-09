"L'amour est dans le pré" lundi 16 septembre 2024, voici ce qui va se passer dans la 5ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 16 septembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 5ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 5ème soirée de "L'amour est dans le pré", les parcours des agriculteurs et leurs prétendantes se poursuivent.

Bruno accueille ses soupirantes Clémence et Caroline dans l'Oise : réservé et timide, il est toutefois décidé à se laisser du temps pour une rencontre sentimentale.

De son côté, Mickaël quitte sa Bretagne pour son speed-dating à Paris.

Aux quatre coins de France, Stéphane, Karell, Pascal et Gilles poursuivent leur séjour à la ferme avec leurs prétendantes, et possiblement l'une d'entre elles serait la perle rare. Mais avant de trop s'emballer, les agriculteurs passent du temps avec des femmes, qui vont être parfois surprises, parfois dubitatives...

Cette 5ème soirée débute dans les Deux-Sèvres chez Pascal qui s’apprête à recevoir sa seule et unique prétendante : Muriel, 58 ans, qui a su le faire chavirer. La tête dans le bac chez le coiffeur, Muriel confie à sa coiffeuse sa joie d'être la seule et unique prétendante à se rendre à la ferme. Dans la vie, Muriel est une hyperactive et pour la suivre, Pascal va devoir garder la cadence... Après avoir préparé avec le plus grand soin sa valise et listé quelques unes de ses qualités, c'est dans sa cuisine que Muriel va continuer ses bagages avec des ustensiles en tous genres et même ses biscottes seront du voyage ! Et oui, le moins qu'on puisse dire c'est que Muriel ne voyage pas léger... Attention Pascal, Muriel débarque ! Et Muriel à peine arrivée, Pascal confie « J'ai ressenti le même étincelle qu'au speed-dating... Je crois qu'on va se mettre en couple ».

Direction Paris, capitale de la mode et de l'amour pour y retrouver Mickaël. Avant de se rendre sur la péniche où l'attendent ses prétendantes, il nous livre sa routine capillaire... Son style british, son mètre 93 et son petit côté dandy breton devraient faire chavirer les cœurs. Mickaël est l’heureux papa solo de deux grands enfants, Aristide et Esmeralda, dont il est très proche. Homme droit, touchant et intelligent, Mickaël a longtemps mis sa vie amoureuse de côté au profit de ses deux merveilles. La raison : la mort brutale de leur mère il y a une vingtaine d’années. Papa veuf de deux enfants en bas âge, Mickaël a alors pris ses responsabilités pour leur offrir une vie à la hauteur de son amour. Maintenant que les oiseaux ont quitté le nid, le moment est venu de regarder vers l’avenir. Mickaël n’a eu qu’une seule relation depuis la mort de son ex-compagne. Une idylle de 12 ans qui s’est arrêtée il y a un peu plus d’un an et demi. Après avoir ouvert ses courriers à la ferme, Mickaël a convié à Paris 7 prétendantes dont une pour laquelle il a eu un coup de cœur à la lecture de sa lettre.

La soirée se poursuit chez Karell en Haute-Sâone. Un tour se camion se profile car, comme chaque semaine, elle se rend sur le marché de Besançon pour vendre sa production de volailles et de viande bovine. Et pour une fois elle n'y va pas toute seule mais accompagnée de ses deux prétendants : Claude et Alexandre. Après avoir mis en place la remorque sur le marché, les deux garçons vont prendre un cours d'hygiène et de mise en sac de poulet...

Dans l'Oise, nous retrouvons Bruno et ses deux prétendantes, Caroline et Clémence pour laquelle il a eu un coup de cœur. Alors qu'elles sont sur la route, Clémence trouve la région très jolie mais elle annonce qu'elle ne vient pas en touriste... Première arrivée, car elle n'habite qu'à 30 kilomètres de la ferme, Clémence va en profiter vivre ses premiers moments en solo avec Bruno dans le gîte qu'il a loué pour l'occasion. Ils passent un agréable moment autour d'un verre de jus de fruit et, perdus dans leur conversation, ils en oublient presque un petit détail... Caroline qui arrive à son tour...

Direction la Sarthe où il y a de la sortie dans l'air... Les deux prétendantes de Gilles se préparent. Marie a décidé de sortir la jupette et le chemisier ce qui n'est pas pour déplaire à Gilles qui la complimente et l'embrasse sous les yeux d'Isabelle qui se rend compte qu'elle avait peut-être loupé une occasion de briller elle aussi dans les yeux de son agriculteur. Émoustillée, Isabelle ne s’avoue pas vaincue « Je n'ai pas dit mon dernier mot... J'ai tout un tas de tenues... Ce n'est que le premier jour, chaque chose en son temps ». Direction le restaurant où Isabelle va tenter d'avancer ses premiers pions... Un dîner au cours duquel Gilles va vouloir savoir qui d'Isabelle ou de Marie viendra le border au coucher ! Gilles ne va pas ressentir la raideur qu'il espère, une crampe musculaire s'invite au dîner...

Pendant qu'à Paris le speed-dating continue pour Mickaël et ses prétendantes, direction les Vosges où Stéphane va accueillir Vanessa et Nathalie. À la gare de Luneville, les deux prétendantes, qui ont voyagé ensemble, retrouvent Stéphane qui ne s'attendait pas à récupérer ses deux soupirantes en même temps...

Retour dans les Deux-Sèvres chez Pascal qui fait ses premiers pas dans la vie de couple avec son unique prétendante, Muriel. Après avoir vu et revu le portrait de Pascal, Muriel a repéré avant son arrivée à la ferme qu'il y avait des choses à changer dans la maison où il y a besoin de la main d'une femme ! Si Muriel se voit déjà en train de tout changer, Pascal semble plutôt sur la réserve... Entre les encadrements des fenêtres qui se voient de trop car il n'y a pas de tringles à rideaux, le canapé qui prend trop de place dans le salon et sa couleur qui n'est pas top, les orchidées qui ne sont pas fleuries, Pascal encaisse les remarques et les réflexions... Pour détendre un peu l’atmosphère Pascal va proposer de prendre un verre avec Muriel et il va découvrir que cette dernière a des goûts bien particuliers ! Un verre qu'ils devront partager en intérieur car Pascal n'a pas de parasol ! À défaut d'être incommodée par le soleil, Muriel renifle l'odeur des fleurs sur la table qui ne lui plait pas : « ça pue ça... l'odeur est en train de m'enivrer le cerveau et elle va me donner mal à la tête ». Moment venu pour Muriel de prendre connaissance du menu, Pascal va aller de surprises en surprises...

Dans l'Oise chez Bruno, Clémence et Caroline vont découvrir la ferme et les activités au grand air de leur agriculteur. Clémence remarque beaucoup d'échanges et de regards entre Bruno et Caroline et commence a avoir des doutes sur ce que ressent Bruno. Après avoir soigné les vaches, direction le tracteur pour aller chercher du grain mais... Il n'y a qu'une seule place à bord et Caroline se propose immédiatement de la prendre, laissant Clémence faire le trajet à pied. Clémence semble s'avouer vaincue, mais en amour, rien n'est jamais tout à fait perdu...

Retour dans l'Est pour y retrouver Karell sur le marché de Besançon avec Claude et Alexandre. Profitant de l'absence d'Alexandre, Claude passe un moment en tête à tête avec Karell et marque ses premiers points. Après un cours de découpe de volaille, Alexandre va profiter d'un moment solo avec Karell pour lui poser une question qui le taraude depuis le speed-dating...

Direction ensuite la Sarthe chez Gilou. Après une soirée à trois particulièrement festive, c'est le premier matin et le petit déjeuner se prépare avec des remarques de Gilles toujours très orientées... L'une des deux prétendantes est sur son petit nuage car un premier bisou a été échangé ! Isabelle et Marie vont ensuite découvrir l'exploitation de Gilles. Ce dernier va manquer de discrétion avec la prétendante qu'il a embrassé. La seconde va comprendre que le vent semble tourner pour elle...

Dans les Vosges, Stéphane déshabille ses prétendantes à peine arrivées... Cottes de travail et bottes pour Vanessa et Nathalie qui vont à présent découvrir la ferme, les moutons et les odeurs « ça pue quand même... et oui ça sent la ferme ». Face aux 110 bêtes, Nathalie se sent... observée ! Pas sûr qu'elle assiste à la naissance prochaine d'un petit veau : « Si elle met bas (...) je pense que je peux gerber... ».

Sur les bords de seine, les tête-à-tête de Mickaël touchent à leur fin. Deux prétendantes semblent avoir tiré leur épingle du jeu, mais tout reste encore possible avec une dernière femme à rencontrer. Il sera ensuite temps pour Mickaël de faire son choix.

La soirée se termine chez Pascal dans les Deux-Sèvres qui rumine les réflexions lancées par Muriel depuis son arrivée à la ferme et le ton est donné : « Si t'es pas contente tu retournes chez toi » lance Pascal profitant de l'absence dans la pièce de Muriel. Cette dernière arrive pour se mettre les pieds sous la table et annonce à Pascal la cuisson de son steack : ce sera bleu pour madame qui s'y connait en cuisine après avoir fait 15 ans de restauration. Muriel, qui se voit déjà maîtresse de maison, commence fortement à agacer Pascal... « pour l'instant je laisse couler... Mais quand je vais commencer à mettre les pieds dans le plat, on verra bien ce que ça donne ! ». En cuisine, Pascal va apprendre à 59 ans aux côtés de Muriel comment préparer un bon steack sans se viander sur la cuisson ! Sera-t-il au goût de Muriel ?