"L'amour est dans le pré" lundi 23 septembre 2024, voici ce qui va se passer dans la 6ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 23 septembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 6ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 6ème soirée de "L'amour est dans le pré", Brice, le saunier charentais, et Mickaël, le quinquagénaire breton, accueillent leurs prétendantes.

Pendant ce temps, sur la péniche amarrée dans la Seine, c'est au tour de Manuela, éleveuse de poules d'ornement de faire la connaissance des correspondants dont les missives l'ont touchée.

Les séjours à la ferme débutent chez Brice et Mickaël. Passée l'euphorie des retrouvailles, des rivalités entre prétendantes vont apparaître ici et là, et les agriculteurs se retrouveront dans leurs petits souliers...

La soirée débute dans le Morbihan chez Mickaël qui troque sa cotte et suit les conseils vestimentaires de sa fille pour accueillir ses prétendantes Nadia et Rosenn. Alors que le séjour à la ferme n'a pas encore débuté, Mickaël semble déjà avoir un petit coup de cœur... Sur la route, Rosenn confie ses appréhensions avant son arrivée. À peine Rosenn arrivée, Mickaël semble déboussolé par les premières émotions qu'il ressent. Après un café en tête à tête il est temps de se rendre à la gare de Mautauban-de-Bretagne où Nadia trépigne d'impatience sur le quai de voir arriver Mickaël. Désormais à trois, Mickaël constate d'emblée un début de rivalité entre les deux prétendantes et la tension semble palpable sur la route qui les emmènent vers la ferme.

Dans la Manche, nous retrouvons au petit matin Valentin chez qui ce n'est pas la folle ambiance... Devant Ilona qui galère à enfiler sa cotte, Valentin ne bouge pas le petit doigt... Il vont ensuite partager un moment à deux dans la salle de traite où règne un grand... silence ! Malgré tout, Ilona ne perd pas son objectif de séduire Valentin pendant qu'à la ferme, Flavie s'occupe sur son portable et commence à trouver le temps long... Premier petit déjeuner à trois et première différence régionale entre les prétendantes : le sempiternel débat « pain au chocolat / chocolatine ! ». Tout comme Ilona, Flavie aimerait bien grignoter un peu de temps en solitaire avec Valentin mais elle va devoir se contenter d'un micro tête à tête entre deux tartines... Alors qu'Ilona fait une entrée fracassante dans l'esprit de Valentin, Flavie retrouvera t-elle le devant de la scène ?

Retour à Paris sur les quais de Seine pour la suite du speed-dating où nous retrouvons Manuella qui est bien décidée à mettre ses atouts en valeur pour ce jour tant espéré. Manuella dirige un monde merveilleux fait de plumes, de becs et de cocoricos, où cohabitent près de 25 espèces rares de poules de luxe, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Son quotidien à 50 ans : prendre soin de ses 300 pensionnaires, construire des poulaillers dans les écoles et les EHPADS, et donner des conférences sur les gallinacés. Et elle adore ça ! Qualifiée par elle-même d’“indragable”, Manuela cache derrière son sourire et son caractère fonceur un important manque de confiance en elle. Attirée par des hommes intelligents mais souvent plus âgés, notre poulaillère souhaite aujourd’hui changer son schéma amoureux pour retrouver confiance en l’amour. Malgré deux longues relations de 8 ans, elle n’a jamais vécu avec ses ex-compagnons et compte faire les choses différemment avec son futur amoureux. Après lecture et relecture de ses courriers, Manuella à donné une chance à 4 prétendants que Karine Le Marchand rassure avant qu'ils ne rencontrent Manuella.

Direction ensuite la Mayenne chez Renaud. Le soleil vient de se lever et Renaud est heureux de retrouver pour le petit déjeuner Anne et Muriel. Renaud leur annonce le programme de la journée : bosser et, après l'effort le réconfort, un déjeuner au restaurant suivi d'une petite ballade. Après avoir bien travaillé, Muriel est récompensée d'un petit bisou et enchaîne avec une promenade dans le tracteur de Renaud pendant qu'Anne s'occupe des moutons...

Dans l'Aude, le séjour à la ferme se poursuit pour Ludovic et ses deux prétendantes : Mélanie et Manon. Pour être sûr de trouver sa moitié, Ludovic compte bien continuer à appliquer le 50/50 avec ses prétendantes, sauf peut-être pour les tâches ménagères... La vaisselle du petit-déjeuner faite, Mélanie et Manon vont découvrir le gros engin de Ludovic, son tracteur à bord duquel ce sera encore du 50/50. Ébranlées par les secousses du tracteur dans l'étroite cabine, Mélanie et Manon tentent le tout pour le tout afin de savoir vers qui penche le cœur de Ludovic.

Retour chez Valentin qui emmène ses deux prétendantes sur son exploitation. Un occasion en or pour Flavie, elle-même fille d’agriculteur. Pour contrer Ilona qui a réussi a gagner du terrain le matin même, Flavie a l'intention de jouer à la bonne élève. Et face aux termes employés par Flavie grâce à son excellente connaissance du métier, Ilona se sent exclue car elle ne pipe rien ! Mais ce qu'oublie Flavie, c'est que Valentin n'est pas à la recherche d'une employée... Après la visite de la ferme, il est temps d'aller casser la croute chez la grand mère de Valentin : mamie Solange, petite jeunette de 94 ans, la prunelle des yeux de Valentin avec qui il vaut mieux bien s'entendre... L'avis de la grand mère de Valentin est très important pour lui et Flavie semble bien l'avoir compris... Alors va--t-elle faire une remontée en flèche auprès de Valentin ?

Cap en Charente-Maritime chez Brice en pleine tempête émotionnelle dans dans le gîte qu'il a loué pour y recevoir ses prétendantes. Brice a prévu de nombreuses activités pour Mélanie et Marion : du tennis et du surf. Première arrivée, Mélanie qui profite de son premier moment en solo avec Brice qui l'emmène sur ses marais.

Direction l'Aude chez Ludovic. L'orage pourrait bien fondre sur lui car ses prétendantes ne supportent plus le 50/50 imposé. Mais c'est pourtant aux deux jeunes femmes que Ludovic présente son nouveau chez lui, et peut-être futur chez eux... Si le 50/50 était très drôle au début, les prétendantes ont l'impression pendant la visite que Ludovic se projette sur un ménage à trois ! En attendant de savoir qui emménagera dans la nouvelle maison de Ludovic, Mélanie et Manon vont passer à l'atelier peinture. Même si elles acceptent de lui prêter main forte sur son chantier, l'équité totale imposée par Ludovic pourrait bien lui être fatal...

Retour dans le Morbihan pour y retrouver Mickaël et ses deux prétendantes : Rosenn et Nadia. Cette dernière ne perd pas une seconde et préfère déballer ses cadeaux pour Mickaël avant ses propres affaires. Mais Rosenn met aussi le paquet et Mickaël est particulièrement touché qu'elle ait pensé également à ses enfants. Après un poulet-frites, Mickaël propose à ses prétendantes une immersion dans son quotidien.

À Paris, le speed-dating se termine pour Manuella qui s'est laissée séduire par quelques prétendants. C'est le moment pour elle de choisir les deux hommes avec lesquels elle va partager un séjour à la ferme.

En Charente-Maritime, Brice s'apprête à faire découvrir à Mélanie son marais si précieux à ses yeux. Mais face à l'énergie déployée par Brice, pas sûr qu'elle ait vraiment le temps de l'admirer... Visite express et direction la gare de Saujon pour y récupérer Marion.

En Mayenne, le cœur de Renaud est en éveil sous l'effet du doux baiser de Muriel... Et même si cela ne suffit pas encore à faire pencher la balance, la connivence qui s'est installée entre lui et la rayonnante Muriel devrait bien vite se retrouver au menu du déjeuner qui se déroule au restaurant. Un repas au cours duquel Anne se sent un peu perdue et déboussolée... Un choix se profile pour Renaud. Si Muriel semble avoir une longueur d'avance sur Anne, parfois en amour un rien peut tout chambouler...