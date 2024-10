"L'amour est dans le pré" lundi 28 octobre 2024, voici ce qui va se passer dans la 11ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 28 octobre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 11ème soirée de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer...

Dans cette 11ème soirée de "L'amour est dans le pré", beaucoup de câlins, de gros bisous, de grandes discussions, des rapprochements, des départs et quelques larmes...

La soirée débute dans les Deux-Sèvres dans une ambiance far west. Depuis quelques jours, la plus fine gâchette du district est arrivée chez Pascal. Calamity Murielle soigne son entrée chapeautée sous les yeux de Pascal qui ne tarit pas de compliments sur la tenue de sa belle en mode... shérif . Mais pas sûr que Pascal soit à la recherche d'un shérif dans sa maison ! Pour cette nouvelle journée, Murielle a décidé de faire entrer dans la danse country l'agriculteur de son cœur. Bien qu'il ne soit pas danseur, Pascal souhaite faire plaisir à Murielle. Attendez-vous à un choc des cultures !

Direction l'Oise pour y retrouver Clémence qui a l'esprit totalement tranquille restée seule avec Bruno depuis le départ de Caroline, sa rivale. Pour profiter de ces premiers instants à deux, Bruno a misé sur l'intimité d'un élégant centre de soins de la région. Après les émotions fortes de la veille, un moment de détente est plus que bienvenue. Les dos massés, la température va monter d'un cran pour les corps dans le sauna. De retour à la ferme, la température ne semble pas être redescendue...

En Mayenne, nous retrouvons Renaud toujours en compagnie de ses deux prétendantes et empêtré dans le choix qu'il n'a toujours pas annoncé. Pris en tenaille entre Murielle et Anne, Renaud doit aujourd'hui trancher, un moment qu'il appréhende. Après le petit déjeuner, Renaud propose une petite ballade à Anne dont le cœur s'emballe ne sachant pas ce que Renaud va lui annoncer... Pendant que Murielle patiente sur le canapé, Renaud annonce son choix à Anne. Sera-t-il en sa faveur ?

Direction les Vosges pour prendre des nouvelles de l'énergique Stéphane et de ses deux prétendantes Nathalie et Vanessa. Ce matin, Stéphane a du partir très tôt à la ferme pour une naissance et revient chez lui en oubliant de dire « Bonjour »... Un manque de tact que supportent de moins de moins les deux filles. Bruno décide de les aider à la préparation du petit déjeuner et de s'occuper de la cuisson des "zeufs", une prononciation qui fait saigner les oreilles de Nathalie, institutrice... Mais ce ne sont pas les "zeufs" (les œufs) qui leur restent sur l'estomac mais les propos tenus par Stéphane lors du dîner de la veille au restaurant et la conversation tenue ensuite dans la voiture (hors caméras). Petit déjeuner et "zeufs" avalés, direction l'exploitation de Stéphane où les prétendantes sont réquisitionnées pour aller nourrir les agneaux. Stéphane est loin de se douter qu'il a réveillé le "Girl Power" qui sommeillait chez Nathalie et Vanessa qui ont décidé de lui parler..

En Dordogne, chez Christophe, un nouveau prétendant va arriver. Mais avant, il prend son petit déjeuner en bonne compagnie, celle de Yann arrivé la veille. Après l'échange d'un câlin, puis d'un deuxième câlin, direction la gare pour y récupérer Guillaume, une arrivée dont se serait bien passé Yann... À Sainte-Foy-La-Grande, c'est le cœur plein d'espoir que Guillaume débarque de sa capitale natale. Trois semaines se sont passées depuis le speed dating et Guillaume a hâte de revoir Christophe pour savoir si ce qu'il a ressenti à Paris se confirme. Dès les premières minutes, Christophe ressent de l'attirance également pour Guillaume et comprend que la situation va être compliquée à gérer... Yann aurait-il du soucis à se faire ?

En Haute-Saône, la nuit a été difficile pour Karell... La soirée de la veille a été festive et, apparemment , il n'y a pas que la maison qui est toute retournée... Si la veille l'ambiance était à la fête avec Claude, au petit matin, cela semble avoir changé. Comment passe-t-on de soirée séduction à matin désillusion ? L'ambiance est froide au petit déjeuner mais Claude, toujours au paradis, ne semble guerre sans apercevoir... Ce dernier compte sur une petite ballade pour interroger Karell sur la suite de l'aventure.

Dans les Deux-Sèvres, après l'intronisation de Pascal dans la grande confrérie de la danse country, c'est au tour de Murielle de se frotter à un univers qui peut être impitoyable : celui de la belle famille qu'elle va rencontrer... Murielle prépare le buffet en espérant que ses 15 ans de restauration lui auront servis. Murielle appréhende tout le même de rencontrer la mère de Pascal ayant eu « quelques soucis » avec une belle-mère dans le passé. Après une très longue séance de bises, car Pascal une très grande famille, Murielle fait face et déroule son manuel d'utilisation, laissant les convives sans voix ! Murielle active ensuite le mode « parfaite maîtresse de maison » auprès de la famille de Pascal...

Chez Christophe, en Dordogne, la situation se complique. Alors qu'il avait commencé à tisser les liens forts avec Yann, l'arrivée de Guillaume, qui l'avait envouté au speed dating, pourrait bien changer la donne... Pendant que Christophe fait le tour du propriétaire avec Guillaume, Yann est aux fourneaux... Tellement à fond dans les premiers moments qu'il partage avec Guillaume, Christophe en oublie presque la présence de Yann. De son côté, Guillaume boit du petit lait ! Pendant qu'il répond aux questions de l'équipe de tournage, Christophe le prend en photo... Un petit clic mais une grande claque pour Yann qui assiste à la scène...

Dans la Mayenne, après avoir annoncé son choix à Anne, Renaud va en faire de même avec Murielle. Un cœur sera brisé et un départ se fera dans les larmes, une situation que Renaud redoutait.

Retour dans l'Oise où Bruno et Clémence prennent leur premier petit déjeuner en tête-à-tête après une première nuit passée ensemble. Pour leur dernière journée, ils quittent le gîte pour rejoindre la ferme de Bruno pour y planter le rosier que Clémence avait offert à Bruno le jour de son arrivée. Planter ce rosier revêt pour Bruno une valeur encore plus symbolique que Clémence ne l'imagine... Le séjour à la ferme se termine et, très prochainement, Bruno découvrira à son tour la famille de Clémence.

Dans les Vosges, Stéphane et ses deux prétendantes viennent de finir de déjeuner. Depuis ce matin, Nathalie et Vanessa attendent le moment idéal pour faire le point avec leur agriculteur... Comme depuis le début, Stéphane a un programme bien réglé. Alors, quand ses deux prétendantes changent son planning pour des têtes-à-têtes, ça le perturbe !

De leur côtés, Murielle et Pascal savourent un moment en tête-à-tête plus qu'agréable. Après un déjeuner dans un cadre bucolique, et malgré une météo maussade, ils s'octroient un petit tour de canal en barque. Vont-il filer sur la lagune du parfait amour ?

Retour chez Christophe où tout le monde s'affaire pour la soirée de présentation des prétendants aux amis de ce dernier. Si Christophe ne veut pas que ses amis choisissent à sa place, il souhaite observer la capacité de chacun à dialoguer avec les personnes qui seront présentes. Yann, qui a bien compris que Christophe s'était dangereusement rapproché de Guillaume, espère bien reprendre du galon au cours de cette soirée et mise sur ses talents de cuisinier afin de tirer son épingle du jeu. Alors que Christophe est sous la douche, ses amis arrivent et sont directement accueillis par Yann et Guillaume. Le succès remporté par Yann avec sa Flamiche au Maroilles, semble dur à avaler pour Guillaume qui réalise que la concurrence est bel et bien là... Pour Christophe, le choix s'annonce de plus en plus délicat...