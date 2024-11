"L'amour est dans le pré" lundi 25 novembre 2024, voici ce qui va se passer dans la 15ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 25 novembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de découvrir sur M6 la première partie du bilan de la 19ème saison de "L'amour est dans le pré".

Alors qu’ils étaient à la recherche du grand amour, 12 agriculteurs ont décidé de participer à "L’amour est dans le pré" dans l’espoir de rencontrer leur moitié.

Après 14 semaines intenses, ils se sont tous retrouvés dans un camping d'Arcachon pour passer quelques jours de vacances ensemble et parler de leur aventure respective. Leurs coups de cœur, leurs certitudes, leurs doutes et enfin leur histoire d’amour : tout sera passé au crible par Karine Le Marchand et ils vont enfin pouvoir lever le voile sur le dénouement de leur aventure.

Les amoureux que nous avons suivis jusqu'à la semaine dernière voient-ils encore la vie en rose ? Les déconvenues ont-elles laissées place à un petit peu d'espoir ?

Une fois n'est pas coutume lors des bilans, nous serons servis en révélations !

Au programme de ce séjour : balade en bateau, cours de surf animé par Brice, pétanque, mais surtout rigolades, confidences, baisers fougueux et demande en mariage !

Dans cette première partie du bilan, vous découvrirez également des images inédites des week-ends en amoureux de certains couples et, comme dans chaque épisode de "L'amour est dans le pré", une bonne dose de rire !

La soirée débutera avec le benjamin de cette 19ème saison : Valentin dont l'aventure a connu un bouleversement avec l'annonce de la maladie de Flavie.

Place ensuite au plus décalé des agriculteurs de cette saison : Stéphane dont les deux prétendantes, Nathalie et Vanessa, ont décidé de mettre fin coup sur coup à l'aventure pendant leur séjour à la ferme. Vous découvrirez que l'aventure ne s'est pas terminée pour Stéphane après leur départ...

Nous retrouverons ensuite Karell et Manuella restées seules après le départ de leurs prétendants.

Place ensuite au bilan de Bruno qui a rencontré Clémence. Nous les avions laissés en Normandie au cours d'un séjour pendant lequel Bruno a rencontré la famille et le proches de Clémence. Pour ce bilan, vous découvrirez les images inédites de leur week-end en amoureux au Portugal.

La semaine dernière, nous avions quitté Mickaël et Nadia dans les alpages autrichiens en plein échanges de baisers face au Tyrol. Seront-ils toujours ensemble lors de ce bilan ? Sortez vos mouchoirs pour une séquence chargée en émotion...

Il faudra encore patienter une semaine pour découvrir la plus croustillante partie du bilan de cette 19ème saison avec Gilou, Pascal, Renaud, Brice, Ludovic et Christophe...