"L'amour est dans le pré" : découvrez Jean-Louis C, éleveur de vaches, agriculteur de la saison 20 sur M6

Jean-Louis C, 67 ans, éleveur de vaches allaitantes en région Hauts-de-France, est l'un des 15 agriculteurs qui va participer à la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Jean-Louis, 67 ans, est un homme doux, calme, et très travailleur.

Ce papa de 2 grands enfants a jonglé pendant 48 ans avec une doubleactivité puisqu’il est éleveur de vaches allaitantes et était, jusqu’à il y a 2 ans, pâtissier dans une grande surface. Il souhaite d’ici 2026 prendre sa retraite complète et profiter de la vie. D’ailleurs, il n’hésite pas à prendre soin de lui, en s’achetant régulièrement des nouveaux vêtements, se rase tous les jours et va chez le coiffeur tous les mois.

Marié pendant de nombreuses années, Jean-Louis n’a connu que peu d’histoires d’amour et il peut être maladroit avec les femmes qui lui plaisent. Marqué par les nombreux conflits vécus avec son ex-épouse, il souhaite vivre avec une femme pour qui le couple est synonyme de communication et d’harmonie. Prévenant, attentionné, pas contrariant et très gentil, il recherche une femme ayant les mêmes qualités. Jean-Louis souhaite également une femme coquette, comme lui, et posée et cadrée, car le sexagénaire tient à sa routine rassurante.

Arrêtant très prochainement son activité, il peut envisager de vivre avec une femme en partageant leur temps entre chez lui et chez elle.

