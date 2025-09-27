"L'amour est dans le pré" lundi 29 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 6ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 6ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

La soirée débutera dans le Pas-de-Calais chez Jean-Louis. À peine arrivée depuis deux heures, Sylvie se montre déjà très tactile dans le canapé avec Jean-Louis et se voit déjà en haut de l'affiche... Si ce dernier semble ravi par la situation, il n'oublie pas qu'Isabelle va arriver et ne souhaite pas brûler les étapes. Et pendant qu'Isabelle arrive, Sylvie ne loupe pas une miette des retrouvailles derrière les carreaux... Isabelle va constater qu'elle n'est pas la première arrivée et que Sylvie semble déjà bien imposée et installée. Isabelle compte bien rattraper la petite avance que Sylvie a sur elle...

Direction ensuite l'Aveyron chez Mathieu, le benjamin de la saison, qui va ouvrir son courrier, un joli paquet de lettres. Doux et sincère, il est agriculteur depuis 2016 sur la ferme familiale où il élève 450 brebis laitières pour produire le célèbre Roquefort. Bien que très entouré, Mathieu est novice en amour. Il n’a jamais vécu de véritable relation sentimentale, n’ayant pas encore rencontré celle qui ferait battre son cœur. Profondément romantique et entier, il veut que ses premiers pas dans une relation soient portés par un véritable amour. Touché par une maladie cardiaque à 20 ans, Mathieu a survécu à de nombreuses épreuves qui ont bouleversé sa perception de la vie. Désormais, il aspire à vivre pleinement et à fonder une famille, une priorité pour lui. Après la lecture de son courrier, nous le retrouverons à Paris où neuf jeunes femmes ont fait le déplacement pour le rencontrer.

Dans les Côtes-d'Armor, le séjour à la ferme se poursuit pour Florian et Robin, les deux prétendants d'Océane. Comme toutes les semaines, elle s'apprête à troquer sa paire de bottes contre une de crampons. L'occasion pour elle de partager sa passion du foot avec eux lors d'un match amical. Sportif et compétitif, Robin, qui est professeur de tennis, espère bien avec ce match mettre Florian hors-jeu...

En Ile-et-Vilaine, chez Pierrick, les prétendantes viennent d'arriver et, pour ce premier déjeuner à trois avec Livie et Valérie, il a mis les petits plats dans des plateaux en plastique de chez le traiteur... Viendra ensuite le moment de découvrir l'exploitation de Pierrick et ses 46 colocataires qui l'attendent de pied ferme pour la traitre...

Direction le Tarn-et-Garonne chez Célia, éleveuse de chevaux. Issue d’une famille sans lien particulier à la terre, Célia est une femme au parcours unique. Tombée amoureuse des chevaux à 5 ans, elle choisit de se lancer seule dans ce milieu dont elle ne savait rien. Aujourd’hui, elle élève une vingtaine de chevaux avec une énergie débordante. Femme joyeuse, espiègle et optimiste, Célia est aussi directe. Elle a connu trois relations sérieuses, mais n’a pas encore trouvé l’homme qui saura partager sa vie. Déçue par les applications de rencontre, elle recherche un homme audacieux, courageux, qui a de l’esprit et qui sache galoper à son rythme. C'est en compagnie de Félix, son chat, qu'elle va ouvrir son courrier et sélectionner les neuf jeunes hommes qu'elle va ensuite rencontrer à Paris. Et parmi eux, Clément, qui lui a envoyé une photo de lui... nu ! Alors après avoir vu la lune, Célia visera-t-elle les étoiles avec ce coach de 34 ans un brin tête en l'air ?

Retour dans le Pas-de-Calais chez Jean-Louis où la température monte d'un cran. Depuis ce matin, les yeux transpirent d'amour et les cœurs sont en ébullition... Après une crise de crampes dans les mollets de Sylvie, direction la ferme où Jean-Louis compte mettre au travail ses deux prétendantes afin d'observer leurs aptitudes sur le terrain. Ça commence plutôt mal pour Sylvie qui confond les vaches avec les taureaux... Et pendant qu'Isabelle partage un moment à deux avec Jean-Louis, Sylvie les observe et n'en perd pas une miette...

Dans le Tarn, Sophie et Sophie, les prétendantes de Jean-Louis, l'attendent dans la cuisine. Avant de savoir laquelle des deux briguera le titre de femme de sa vie, elles prennent soin de la première, sa mère, Lucette. Place ensuite au festin pantagruélique où les plats s'enchaînent au grand désespoir de Sophie la sudiste qui mange peu. Si Sophie la normande est prête pour le dessert, Sophie la sudiste a déjà l'estomac à l'envers au moment du démoulage du flanc ! Après avoir vidé le frigo, il est temps de le remplir à nouveau. Pendant le trajet vers le supermarché, Sophie la sudiste va apprendre une nouvelle qui va la déstabiliser. Et alors que les courses s'enchaînent au supermarché, les deux Sophie vont découvrir une conception un peu spéciale du petit-déjeuner pour Jean-Louis !

Pendant qu'à Paris l'heure du choix est venue pour Célia qui a enchaîné les rencontres, Pierrick s'apprête à s'aventurer avec ses deux prétendantes en terre inconnue : le supermarché ! Une première pour lui qui n'y met jamais les pieds... De retour à la maison, Pierrick va être mis à contribution pour la préparation du repas. Encore une première pour lui, éplucher une courgette puis la cuisson des côtelettes...

La soirée se terminera sur les quais de Seine à Paris où Mathieu, qui a déjà viré au rouge par deux fois, s'apprête à rencontrer une dernière jeune femme qui pourrait bien encore le faire chavirer. Viendra ensuite pour Mathieu le moment crucial de faire son choix et d'inviter à la ferme deux prétendantes.