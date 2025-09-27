"66 Minutes" dimanche 28 septembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Alerte aux poux : enfin des solutions ?

Chaque année, c’est le même cauchemar : à peine la rentrée passée, les poux font leur grand retour. Très contagieux, ces parasites touchent un enfant sur cinq et transforment la maison en champ de bataille. Shampoings, lessives, peignes… les familles dépensent parfois jusqu’à 100 euros sans réussir à s’en débarrasser. Car la moitié des traitements vendus seraient inefficaces. Résistants aux insecticides classiques, les poux d’aujourd’hui ont évolué. Mais de nouvelles solutions arrivent sur le marché : des produits à base de silicone ou d’huile de coco, des sprays pour tissus, pour éviter la recontamination. Et surtout, des salons spécialisés qui proposent un traitement express sans produits chimiques, à l’aide d’un peigne cranté et d’un aspirateur professionnel. Prix du service ? Environ 75 euros par tête. Mais l’efficacité est immédiate. Entre panique et business, comment reconnaître les bons produits, éviter les pièges pour ne plus subir les poux !

Cosmétiques : si vous arrêtiez de tout payer plein pot ?

Crème hydratante, shampoing, mascara ou sérum anti-âge… les produits de beauté et d’hygiène peuvent peser lourd dans le budget. Et pourtant il est maintenant possible de s’offrir les plus grandes marques à prix cassés, parfois jusqu’à -91% par rapport au tarif en magasin. ! Depuis 2022, la loi anti-gaspillage interdit aux fabricants de détruire leurs stocks neufs. Trop vieux, mal étiquetés ou simplement délaissés à cause d’un changement de packaging, des milliers de produits, souvent en parfait état, trouvent aujourd’hui une seconde vie. Des start-ups françaises ont flairé le bon filon : elles rachètent ces invendus et les revendent en ligne ou via des applications, à des prix imbattables, même les enseignes de grande distribution s’engouffrent dans la brèche. Alors comment fonctionnent vraiment ces coulisses du déstockage beauté ?

Faux lord et vrai escroc : qui est l’arnaqueur de Dany Boon ?

Un faux banquier suisse, un prétendu expert en placements financiers et pour certains, un soi-disant lord irlandais ! Sous le nom de Terry Birles, Thierry Fialek-Birles se faisait passer pour un aristocrate, diplômé — selon lui — de la prestigieuse université d’Oxford. Il affirme même avoir hérité d’une immense fortune après la mort tragique de ses parents dans un crash d’hélicoptère. Un incroyable personnage, rodé jusque dans les moindres détails : membre du Royal Cork Yacht Club, il séduit par son aplomb, son carnet d’adresses et son récit bien huilé, au point de gagner la confiance de milieux très fermés, avant d’escroquer Dany Boon de plusieurs millions d’euros… Ce sera sa dernière arnaque, l’homme est aujourd’hui en prison et son procès vient de s’ouvrir. Portrait d’un imposteur hors norme, qui se crée des identités sur mesure selon ses cibles.

Poulet rôti : ça chauffe chez les rois de la broche

Peau dorée, chair juteuse, odeur irrésistible, le poulet rôti reste l’un des plats préférés des Français qui en consomment chaque année près de 30kg, sous toutes les formes. Et le week-end, c’est la vedette incontestée des marchés et des repas en famille. Face à cet engouement, les rôtisseurs redoublent d’inventivité pour séduire les clients : cuisson au feu de bois, farces maison, pommes de terre fondantes dans le jus… Certains font même la queue pour avoir "le plus croustillant" avant qu’il n’y en ait plus. Mais ce succès attire aussi de nouveaux entrepreneurs qui voient dans la rôtisserie un business juteux. Résultat : un peu partout, fleurissent des rôtisseries-concept, avec recettes revisitées, sauces signatures et poulets label rouge ou bio. Plongée dans les coulisses d’un business qui sent bon le dimanche midi, entre traditions bien ancrées, concepts innovants et tensions de voisinage.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Intersport : il rêve de détrôner Décathlon

Intersport est aujourd’hui le plus gros vendeur de textile en France, toutes enseignes confondues, devant les géants de la mode et même les marques de prêt-à-porter traditionnelles. Un exploit pour cette enseigne née il y a un siècle pour équiper… les scouts ! Longtemps cantonné à l’univers du sport, Intersport change de look. Dans ses magasins, la moitié de la surface est désormais consacrée à la mode : leggings, sweats, baskets, jeans, doudounes, des vêtements pensés autant pour bouger que pour le quotidien. Et pour attirer un public plus large, l’enseigne mise sur des partenariats solides avec des marques stars comme Nike, Adidas, Levi’s ou Puma.

En septembre, mois stratégique des bonnes résolutions, les ventes explosent : baskets pour la salle de sport, tenues de running ou de foot au moment des inscriptions dans les clubs. Intersport sait capter cette demande et soigne ses prix. Côté mobilité douce, le vélo Crossover de la marque maison Nakamura, redesigné et made in France, cartonne. Moitié VTT, moitié vélo de ville, il est pensé pour monsieur et madame Tout-le-monde.

Dans ce reportage, immersion dans les coulisses d’un géant du commerce qui avance à toute vitesse, entre tenues de sport, mode du quotidien et stratégie musclée pour tenter de doubler Décathlon sur la ligne d’arrivée.