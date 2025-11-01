"L'amour est dans le pré" lundi 3 novembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 11ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 3 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 11ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

L'heure des choix a sonné. Des cœurs vont être brisés, tandis que d'autres vont exploser de bonheur...

La soirée débutera en Charente chez Julien qui a sorti les saucisses pour partager un barbecue avec ses deux prétendantes qui sont en rivalité : Louise et Coralie. Louise, inquiète, est bien décidée à entrer dans le jeu de la séduction, ce qui n'échappe pas à Coralie... Pendant que Julien et Louise passeront un moment en cuisine, un flot d'émotions va traverser Coralie.

En Seine-Maritime, Gilles vit ses premiers moments de passion aux côtés d'Isabelle. Les fougueux tourtereaux ont décidé d'aller voir la mer. C'est à Dieppe, qu'ils ont choisi de planter le décor de leur histoire. Installés sur les galets, Isabelle va faire découvrir à Gilles une surprise qu'elle lui a préparée bien avant son départ à la ferme. Leur soirée se clôturera sur la piste de dance au son des années 80 avant un « gros dodo »... ou pas...

Dans l'Aveyron, Mathieu organise un grand tournoi de Handball. Ce dernier souhaite faire partager sa passion à ses deux prétendantes Marie et Clémence. Perdus dans ses sentiments, Mathieu espère que cette journée va lui permettre d'avoir les idées plus claires et l'aider à savoir pour qui son cœur balance.

Chez Denis, en Isère, l'heure est venue pour Sylvie de monter dans le tracteur. Cette petite virée pourrait bien ne pas être une partie de plaisir pour Sylvie, Denis ayant avoué ses sentiments à sa rivale...

Dans la Sarthe, chez les Géraldine, l'éleveuse l'alpagas, la journée qui commence est certainement celle la plus cruciale du séjour à la ferme : il faut annoncer la sentence du cœur à Yannick et Jérôme. L'ambiance au petit déjeuner n'est pas à se beurrer les tartines ! Même si Géraldine a du mal à cracher le morceau, sa décision a été murement réfléchie. Si avec Jérôme, elle semble avoir mordu à l'âme sœur, en revanche avec Yannick, elle nage en eaux troubles. Ce sont les alpagas qui découvriront le premier baiser échangé...

Chez Célia, éleveuse de chevaux dans le Tarn-et-Garonne, le grand moment est venu de présenter Florent et Clément à tous ses proches. Célia compte beaucoup sur cette soirée pour en apprendre plus sur ses chevaliers servants.

Retour en Charente chez Julien. Si la météo est clémente, le ciel pourrait bien s'assombrir... Très affectée par la proximité de Louise et de Julien, Coralie va prendre une décision.

Retour dans l'Aveyron chez Mathieu. Après le tournoi de Handball, tout le monde est de retour au gîte. Le moment est venu pour lui de prendre du moment seul à seul avec Marie et Clémence. Marie sera la première et elle va s'ouvrir à Mathieu ce qui va complétement le chambouler.

Dans l'Isère, Denis et Romy font leurs valises et s'apprêtent à quitter le gîte. Le séjour se terminera donc à la ferme, et ce, malgré des conditions de vie quelques-peu rudimentaires... Pendant que Romy patiente dans la voiture, Denis lui prépare un dîner romantique aux chandelles qui se déroulera par terre à défaut d'avoir une salle à manger... Après le dîner, l'heure du coucher, mais rappelez-vous, Denis n'a qu'une seule chambre...

Direction la Creuse chez Jean-Baptiste. Ce matin, il a besoin d'être seul afin de chercher les bons mots pour annoncer son choix à ses prétendants Steven et David. L'un d'entre eux quittera la ferme à l'issue de ce choix pour permettre à Jean-Baptiste d'écrire un nouveau chapitre de son aventure sentimentale.

Nous retrouverons ensuite Gilles et Isabelle en Alsace en ballade au cœur de Strasbourg. Gilles a fait le déplacement pour découvrir l'environnement d'Isabelle, faire la connaissance de ses animaux et de ses amis. Après avoir passé deux jours au pays de la choucroute, il est temps pour les deux tourtereaux, toujours aussi amoureux, de se dire au revoir...

Dans le Tarn, la soirée de Célia bat son plein. Ses proches ont eu tout le temps d'interroger Florent et Clément, l'heure du verdict à sonné. La cavalière meurt d'impatience de recueillir les premières impressions d'Elsa, sa petite sœur et de Manon et Clovis, ses meilleurs amis...

Dans l'Aveyron, après avoir passé du temps avec Marie, c'est au tour de Clémence de partager un tête-à-tête avec Mathieu. Perdu dans ses sentiments, Mathieu va-t-il enfin sortir du brouillard ?

La soirée se terminera chez Géraldine qui va partager d'une se ses passions, l'équitation, avec l'élu de son cœur mais aussi... une première nuit « hachée » à deux... La foudre serait-elle tombée sur la Sarthe ?