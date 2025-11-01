"66 Minutes" dimanche 2 novembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Qui arrêtera l’invasion du poisson géant ?

Plus de deux mètres de long, pour 100 kilos et une gueule terrifiante, le silure hante nos rivières. Et affole les pêcheurs. Ce prédateur d’eau douce, accusé de dévorer tout sur son passage, suscite à la fois fascination et inquiétude. Est-il un simple monstre de foire ou une véritable menace ? Entre légendes fluviales et baigneurs attaqués, cette mystérieuse créature n’a pas livré tous ses secrets.

Arnaque à la serrure : il a brisé la loi du silence

Un serrurier a osé dénoncer les abus de sa profession. Tarifs exorbitants, pratiques douteuses, urgences exploitées… Certains n’hésitent pas à facturer des centaines d’euros pour une porte claquée. Dans ce milieu où l’omerta règne, son témoignage dérange… au point de recevoir des menaces, dans un secteur dans lequel plus de 60 % des professionnels seraient en infraction.

Lavomatic : qu’attendez-vous pour faire fortune ?

Un local, quelques machines, et pas besoin de salariés ! Les laveries automatiques font un carton. Fréquentation en hausse, rentabilité impressionnante, design moderne et services connectés… Ce business séduit de plus en plus d’entrepreneurs. Enquête sur une activité propre, rentable et en plein essor.

Salem, capitale mondiale d’Halloween

Chaque octobre, Salem se transforme en décor de film d’horreur. Sorcières, mariages mystiques, rues envahies de créatures… plus d’1,5 million de visiteurs, dont de nombreux Français, s’y pressent pour vivre la fête d’Halloween la plus terrifiante au monde. Frissons garantis… et business florissant pour les commerçants.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Les nouveaux aventuriers des supers buffets

Buffets XXL, libre-service illimité, plats à la chaîne… le buffet à volonté est devenu un terrain de jeu géant pour une nouvelle génération d’entrepreneurs. Ils se lancent dans l’aventure avec une idée en tête, proposer toujours plus de plats sans faire exploser l’addition. Et pour y arriver, tous les coups sont permis.

Produits calibrés, portions millimétrées, circuits d’approvisionnement optimisés, rien n’est laissé au hasard. Certains osent tout : animations spectacle, décors démesurés, formules minute sur plaque chauffante. L’objectif est de séduire le client au premier coup d’œil, tout en dégageant une confortable marge.

Encore rares il y a dix ans, ces buffets sont partout en France avec près de 5 000 adresses. Derrière cette success story, des restaurateurs chinois, souvent pionniers du genre, mais aussi de jeunes Français comme Éloi Spinnler, prêts à casser les codes. Car dans ce business de l’abondance, la vraie recette gagnante, c’est l’audace.