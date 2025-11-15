"L'amour est dans le pré" lundi 17 novembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 13ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 17 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 13ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cette dernière soirée avant le bilan, il va y avoir de l'orage dans l'air... Des larmes viendront mouiller les joues et nos agriculteurs vont voir du pays avec les séjours en amoureux.

Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de faire un résumé de la première partie de cette 13ème soirée dans la mesure où CANAL+ n'a pas mis à disposition l'épisode !

Voici donc, ce qui va se passer dans la seconde partie :

Le séjour en amoureux de Jean-Louis et Sophie se poursuit. Durant leur escapade enchantée, où va s'enchaîner une séance de massage et une initiation au yoga, les deux tourtereaux vont faire leur propre bilan de l'aventure. Le moment est venu pour eux d'évoquer leur avenir à deux. Seront-ils ensemble au bilan ?

Dans la région de Bordeaux, Laurent vient découvrir l'univers de Laurence et surtout ses deux garçons Théo et Jules. Arrivé avec un brasero pour l'anniversaire de Laurence, Laurent va passer sur le gril...

Dans le Tarn-et-Garonne, Célia se prépare pour une soirée romantique au restaurant avec Clément. Pendant le trajet, Clément demande à Célia de lui faire un retour des impressions de ses proches à son sujet...

Sur l'île de la Réunion, Gilles et Isabelle ont mis leur réveil à quatre heures du matin pour une randonnée jusqu'au sommet du Piton de la Fournaise. Face au lever du soleil, Gilles va offrir un cadeau à Isabelle.

De son côté, Mathieu emmène Clémence chez lui pour une nouvelle aventure à deux. Après l'installation, Mathieu va emmener Clémence faire une balade romantique au cours de laquelle il espère échanger un premier baiser.

Extrait vidéo

"Là, ça a commencé à barbouiller dans le ventre." Malheureusement, la balade en mer a fini par jouer des tours à Gilles...

"Je t'avais dit que je m'étais rendu compte que je suis allergique au foin ?" Météo, carottes et foin, tous les sujets sont bons pour briser le silence...