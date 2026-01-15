recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" : découvrez Etienne, agriculteur de la saison 21 sur M6

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 15 janvier 2026 109
"L'amour est dans le pré" : découvrez Etienne, agriculteur de la saison 21 sur M6

Étienne, 39 ans, éleveur laitier en Normandie, travaille avec son frère Fabien, qui recherche également l'amour dans cette saison de l'émission, sur la ferme familiale.

Étienne, 39 ans, éleveur laitier en Normandie, travaille avec son frère Fabien, qui recherche également l'amour dans cette saison de l'émission, sur la ferme familiale.

Passionné par la nature, il aime marcher, voyager, prendre des photos de paysages et surfer à Agon-Coutainville, quand il s’accorde enfin une pause. Grand sensible derrière son air réservé, il souffre de la solitude dans sa grande maison de pierre, devenue trop silencieuse à son goût.

Romantique assumé, Etienne n’a connu qu’une seule grande histoire d’amour. Aujourd’hui, il rêve d’une femme vive, curieuse, aventurière, qui saura le pousser à sortir de sa coquille et, pourquoi pas, à bâtir une vraie famille. C’est un homme doux, sincère, prêt à aimer, mais qui a juste besoin d’un petit coup de pouce.

Pour écrire à Etienne :

Si Etienne fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Publié dans L'amour est dans le pré
Suivez nous...