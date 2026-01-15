"L'amour est dans le pré" : découvrez Etienne, agriculteur de la saison 21 sur M6

Daniel, 39 ans, éleveur laitier et céréalier dans la Manche, est l'un des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Étienne, 39 ans, éleveur laitier en Normandie, travaille avec son frère Fabien, qui recherche également l'amour dans cette saison de l'émission, sur la ferme familiale.

Passionné par la nature, il aime marcher, voyager, prendre des photos de paysages et surfer à Agon-Coutainville, quand il s’accorde enfin une pause. Grand sensible derrière son air réservé, il souffre de la solitude dans sa grande maison de pierre, devenue trop silencieuse à son goût.

Romantique assumé, Etienne n’a connu qu’une seule grande histoire d’amour. Aujourd’hui, il rêve d’une femme vive, curieuse, aventurière, qui saura le pousser à sortir de sa coquille et, pourquoi pas, à bâtir une vraie famille. C’est un homme doux, sincère, prêt à aimer, mais qui a juste besoin d’un petit coup de pouce.

