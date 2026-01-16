"L'amour est dans le pré" : découvrez Fabien, agriculteur de la saison 21 sur M6

Fabien, 27 ans, éleveur laitier et céréalier en Normandie, travaille avec son frère Etienne, qui recherche également l'amour dans cette saison de l'émission, sur la ferme familiale.
Dynamique, solaire et toujours prêt à bouger, il vit à 100 à l’heure entre la ferme, les copains et sa coloc géante, une vraie ruche où les soirées ne manquent jamais. Hyperactif assumé, Fabien adore tester tout ce qui bouge : surf, roller, hockey, accrobranche… Et quand il ne court pas, c’est qu’il planifie déjà son prochain voyage car il a traversé l’Australie en van et garde de ce périple un goût prononcé pour la liberté.
S’il a choisi de participer à L’Amour est dans le pré, c’est parce qu’il a compris qu’à force de dire “j’ai le temps”, le temps finit par filer. En voyant son frère peiner à rencontrer, il a pris conscience que, lui aussi, pouvait passer à côté. Alors cette fois, il se lance pour de bon pour vivre une vraie histoire, et pourquoi pas, un jour, fonder sa propre famille.
Son atout charme ? Un grand sourire, une énergie débordante et un humour taquin qui pourrait bien faire fondre même la plus têtue des Normandes.
Pour écrire à Fabien :
Si Fabien fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...
L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02
