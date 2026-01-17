"L'amour est dans le pré" : découvrez Justine, agricultrice de la saison 21 sur M6

recherche
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026 182
Justine, 34 ans, propriétaire d'une ferme pédagogique dans l'Ain, est l'une des 14 agriculteurs qui va participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Justine, 34 ans, est une femme solaire, dynamique, qui a créé en quelques années une ferme pédagogique débordante de vie : 150 animaux, un camion pour une “ferme ambulante”, des centaines d’enfants accueillis chaque saison… Une cheffe d’exploitation passionnée, bosseuse, qui a tout appris sur le terrain et qui s’est entourée d’une petite tribu de copains agriculteurs. Parmi eux, Vincent, l’apiculteur de la saison, devenu l’un de ses alliés de confiance pour échanger, se soutenir, et rire.

Maman d’un petit garçon, Justine mène ses journées tambour battant : soins des bêtes, bricolage, accueil du public, coups de fil aux amis, soirées improvisées… En amour, elle a connu des histoires intenses, parfois belles, parfois douloureuses, qui l’ont marquée. Elle aspire aujourd’hui à un partenaire solide, tendre, rassurant, avec qui construire un avenir, une vraie famille, peut-être même un autre enfant.

Justine est une grande sensible sous son côté tornade, elle a besoin d’un homme bienveillant, charismatique, joueur, sportif, qui saura l’aimer telle qu’elle est. Participer à l’émission, c’est pour elle oser croire qu’elle mérite un amour sincère, durable… et trouver enfin celui qui sera son épaule et son complice.

Pour écrire à Justine :

Si Justine fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le samedi, 17 janvier 2026 11:45
Publié dans L'amour est dans le pré
