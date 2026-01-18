recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" : découvrez Vincent, agriculteur de la saison 21 sur M6

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 18 janvier 2026 189
"L'amour est dans le pré" : découvrez Vincent, agriculteur de la saison 21 sur M6

Vincent, 29 ans, apiculteur dans l'Ain, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Direction l’Ain, chez Vincent, 29 ans, apiculteur passionné et amoureux… de ses abeilles, pour le moment ! Depuis quatre ans, il bichonne plus de 300 ruches.

Fils de bonne famille terrienne et petit-fils d’agriculteurs laitiers, Vincent a longtemps cherché sa voie avant de trouver la sienne dans le bourdonnement d’une ruche. Aujourd’hui, il travaille seul, avec son chien malinois pour copilote, et rêve de partager son miel et sa vie avec un homme de vrai.

Solaire, bavard et un brin cabossé par la vie, Vincent garde toujours le sourire. Ses amis sont sa deuxième famille, ceux avec qui il refait le monde autour d’un jeu de société plutôt qu’un pack de bières. Pas étonnant qu’il se lance dans cette aventure en même temps qu’une bonne amie : Justine !

Après quelques désillusions amoureuses, il cherche désormais un homme drôle, sincère, un peu ténébreux, et surtout prêt à construire une belle histoire, pourquoi pas un petit essaim à deux ?

Pour écrire à Vincent :

Si Vincent fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...

L’Amour est dans le pré
TSA 21234
75070 Paris Cédex 02

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Dernière modification le dimanche, 18 janvier 2026 13:34
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C Politique&quot; dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 18 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

18 janvier 2026 - 14:01

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

17 janvier 2026 - 20:00 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...