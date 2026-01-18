"L'amour est dans le pré" : découvrez Vincent, agriculteur de la saison 21 sur M6

Vincent, 29 ans, apiculteur dans l'Ain, fait partie des 14 agriculteurs qui vont participer à la 21ème saison de "L'amour est dans le pré" sur M6.

Direction l’Ain, chez Vincent, 29 ans, apiculteur passionné et amoureux… de ses abeilles, pour le moment ! Depuis quatre ans, il bichonne plus de 300 ruches.

Fils de bonne famille terrienne et petit-fils d’agriculteurs laitiers, Vincent a longtemps cherché sa voie avant de trouver la sienne dans le bourdonnement d’une ruche. Aujourd’hui, il travaille seul, avec son chien malinois pour copilote, et rêve de partager son miel et sa vie avec un homme de vrai.

Solaire, bavard et un brin cabossé par la vie, Vincent garde toujours le sourire. Ses amis sont sa deuxième famille, ceux avec qui il refait le monde autour d’un jeu de société plutôt qu’un pack de bières. Pas étonnant qu’il se lance dans cette aventure en même temps qu’une bonne amie : Justine !

Après quelques désillusions amoureuses, il cherche désormais un homme drôle, sincère, un peu ténébreux, et surtout prêt à construire une belle histoire, pourquoi pas un petit essaim à deux ?

Pour écrire à Vincent :

Si Vincent fait naître des papillons dans votre ventre, prenez une feuille, un stylo ou votre clavier, et écrivez le premier chapitre d’une histoire qui pourrait changer votre vie à jamais...