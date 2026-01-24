recherche
L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré" lundi 26 janvier 2026 sur M6, voici 4 nouveaux agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 81
"L'amour est dans le pré" lundi 26 janvier 2026 sur M6, voici 4 nouveaux agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

Lundi 26 janvier 2026 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre la seconde partie des portraits de la 21ème saison de "L'amour est dans le pré". 

"L'amour est dans le pré" revient sur M6 pour une 21ème saison plus touchante que jamais.

Cette année encore, Karine Le Marchand ouvre les portes des exploitations agricoles où battent des cœurs en quête d'âme sœur et, derrière les tracteurs et les étables, se cachent des hommes et des femmes aux parcours extraordinaires, dont les rêves et les espoirs résonnent en chacun de nous.

Si certains ont connu l'amour puis la solitude, d'autres attendent encore ce premier grand frisson et tous partagent cette même quête universelle : trouver quelqu'un avec qui partager leur vie et leur passion.

Préparez-vous à rire, à pleurer, à vous émouvoir, car cette 21ème saison promet déjà son lot de moments inoubliables.

Les portraits

Lundi 26 janvier à partir de 21:10 sur M6, Karine le Marchand vous proposera de découvrir les portraits de quatre nouveaux agriculteurs de cette 21ème saison :

Portfolio Item
Benoît
Portfolio Item
Manon
Portfolio Item
Vincent
Portfolio Item
Yannick
Dernière modification le samedi, 24 janvier 2026 12:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans L'amour est dans le pré
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sur le front&quot; : Hugo Clément enquête sur traitement des eaux usées, lundi 26 janvier sur France 5 (vidéo)

"Sur le front" : Hugo Clément enquête sur traitement des eaux usées, lundi 26 janvier sur France 5 (vidéo)

24 janvier 2026 - 12:16

Vidéos & Replay

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

26 août 2025 - 20:46

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 26 janvier 2026 sur M6, voici 4 nouveaux agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 26 janvier 2026 sur M6, voici 4 n…

24 janvier 2026 - 12:32 L'amour est dans le pré

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...