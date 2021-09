Replay “L'amour est dans le pré” : Hervé présente ses prétendantes à ses parents (vidéo)

Lundi 20 septembre, M6 a proposé dès 21:05 la quatrième soirée de “L'amour est dans le pré” au cours de laquelle nous avons suivi les premiers moments à la ferme des prétendantes d'Hervé et la présentation de celles-ci à ses parents...

En Picardie, Stéphanie et Vanessa ont fait la rencontre des deux personnes les plus importantes dans la vie d'Hervé : Bernadette et Simon. Une (très) grande première pour les parents de notre éleveur de vaches laitières, jusqu'à maintenant tenus à l'écart de toute information sur ses prétendantes.

C'était donc une étape importante, que ces derniers prennent très à cœur en posant de nombreuses questions à Stéphanie et Vanessa !

Entre la brune et la blonde, qui s'en sortira le mieux dans cet exercice toujours périlleux ?

