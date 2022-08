“L'amour est dans le pré” : grosses émotions à l'ouverture des courriers, ce soir sur M6 (vidéo)

À ne pas manquer ce lundi 22 août à 21:10 sur M6, le lancement de la 17ème saison de “L'amour est dans le pré” avec Karine Le Marchand. Découvrez les 1ères images inédites...

Vous les avez découverts en février, 13 nouveaux célibataires se présentent au départ de cette 17e saison, avec des profils et des histoires de vie qui vous ont touchés.

Un père et sa fille, le retour d’un cœur déçu, quatre pétillantes agricultrices (record égalé), des jeunes passionnés, des seniors qui rêvent toujours d’amour, des éleveurs, viticulteurs et céréaliers, une inséminatrice d’équins et même pour la première fois une maître-brasseuse... cette année, plus que jamais, il y en aura encore pour tous les goûts.

Après une année marquée par l’incroyable première histoire d’amour d’Hervé le Picard, tout le monde aborde cette aventure avec le doux espoir de rencontrer sa Stéphanie.

Comme chaque année, nos 13 célibataires vont vivre une expérience hors-norme qui va les remuer, autant physiquement que psychologiquement. Mains moites, stress, bégaiements, coups de chaud et coups de cœur, choix cornéliens, grandes déclarations, grandes mises C’est le temps de l’amour (est dans le pré), le temps des copains et de l’aventure ! au point, papillons dans le ventre et baisers enflammés ou cœurs brisés et départs précipités... leurs émotions ne seront une nouvelle fois pas ménagées ! Mais c’est le prix à payer pour rencontrer la femme ou l’homme qui changera leur vie.

Les agriculteurs n'ont pas pu retenir leurs larmes à l'ouverture des courriers ! Découvrez les premières images inédites...