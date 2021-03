“Pékin Express” : 3ème étape pour Fabrice et Briac dans « Itinéraire Bis » mardi 9 mars sur M6

Après l'arrivée de la troisième étape de “Pékin Express”, ce sera au tour de Fabrice et Briac de se lancer à leur tour sur l'Itinéraire Bis dans cette dernière partie de la course en Ouganda.

Pour la dernière étape en Ouganda, Fabrice et Briac vont vivre un moment magique qui va les mener au cœur d'un des plus beaux parcs nationaux du pays. Tel des rangers, nos 2 aventuriers vont partir dans un incroyable safari au cours duquel ils devront prendre en photos les 5 espèces les plus présentes dans le parc : zèbre, impala, phacochère, buffle et girafe. L'occasion d'approcher au plus près ces magnifiques animaux sauvages. Émotion et dépaysement au rendez-vous.

Après leur mémorable safari, Fabrice et Briac vont découvrir une tradition culinaire incontournable en Ouganda. Ils vont apprendre à cuisiner le plat le plus populaire et le plus consommé dans le pays : le matooke. Une purée de bananes plantain qui accompagne tous les plats au quotidien. Après une démonstration, Fabrice et Briac devront reproduire à la perfection cette recette traditionnelle. Ce sont des locaux qui décideront si nos 2 aventuriers ont cuisiné comme de vrais africains ! Un beau moment de partage en perspective.

Enfin, pour leur dernière mission en Afrique, notre binôme devra relever un sacré défi : pêcher des tilapias, le poisson d'eau douce le plus consommé en Afrique. Ce challenge se déroulera sur l'immense lac Victoria qui regorge de ces fameux petits poissons.

Auront-ils la technique ? Seront-ils patients ? Une chose est sûre, cet ultime défi va mettre leurs nerfs à rude épreuve !