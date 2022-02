“Pékin Express” : 1ère étape jeudi 10 février sur M6, les premières images (vidéo)

Jeudi 10 février à 21:10, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 1ère étape de “Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal” en compagnie de 8 nouveaux binômes de candidat.

Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie mais aussi les décors enivrants des Émirats arabes unis... Pékin Express part sur les terres de l’aigle royal !

Ce rapace est le point commun des 4 pays traversés par la compétition. La chasse à l’aigle royal est une tradition ancienne qui remonte à la conquête de l’Asie centrale. En effet, la chasse à l’aigle est pratiquée depuis des centaines d’années sur les steppes du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan. Puis, la Jordanie, le troisième pays traversé par l’aventure, a ses armoiries représentées par l’aigle royal. Enfin, les Émirats arabes unis sont réputés pour la fauconnerie. Une compétition qui se déroule donc plus que jamais sur les terres de l’aigle royal...

Vous allez adorer cette nouvelle saison pour :

Le parcours insolite : des pays jamais traversés dans “Pékin Express” jusqu’à aujourd’hui : en Asie centrale au Kirghizistan et en Ouzbékistan, puis en Jordanie : notamment à Pétra, qualifiée de huitième merveille du monde ! Pour enfin terminer à Dubaï aux Emirats arabes unis pour une finale “revanche” par rapport à la saison dernière qui avait vu son parcours modifié en cours de tournage.

Une nouvelle règle : le “pass express” qui pourra protéger un binôme de candidats d’une élimination. Une nouvelle règle qui va changer le cours de l’aventure !

8 nouveaux binômes à découvrir : ils sont en couple, cousins, frères, soeurs, mère et fille, grand-père et petit-fils ou même inconnus… tous ont eu envie de partir à l’aventure pour se challenger, partager une expérience unique avec leur équipier et ressentir des émotions qui marqueront leur vie à jamais.

La diversité de cultures et de paysages tout au long de l’aventure : les binômes de candidats vont découvrir la culture d’Asie centrale née d’un brassage de civilisations mélangeant les traditions turques, persanes ou encore chinoises et alliant les habitudes des sédentaires avec les impératifs de la vie nomade. Ils s’émerveilleront aussi devant la beauté de la Jordanie et partiront à la rencontre de son peuple chaleureux. Une traversée inoubliable jusqu’à l’extravagance de Dubaï, entre l’immensité du désert et les gratte-ciels impressionnants.