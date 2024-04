"Pékin Express" : 8ème étape jeudi 4 avril 2024 sur M6, arrivée au Vietnam et retour du drapeau rouge - Vidéo

Jeudi 4 avril 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre la 8ème étape de "Pékin Express - Sur les traces du tigre d'or". Voici ce qui va se passer pour les bînomes encore en course.

Cette première étape au Vietnam, dernier pays de la course, débutera dans le cadre exceptionnel de la Baie d’Halong. Un des paysages les plus magiques au monde. Plus de 2000 formations géologiques en pains de sucre émergeant de la mer, qui se dentellent sur le ciel bleu. Un décor qui émerveillera, dès le démarrage, tous les binômes.

Les candidats seront immergés dès le départ dans l’atmosphère envoûtante du Vietnam, avec une course en paddle au milieu de la Baie d’Halong, suivie d’une mission peu ragoutante dans un marché local.

Le retour du drapeau rouge annonce une compétition plus intense que jamais. Tensions et courses-poursuites entre les binômes seront au RDV.

Ce sera également une opportunité pour les binômes de découvrir le Nord du Vietnam, à la limite de la frontière chinoise. Une région authentique et peu fréquentée par les touristes. Certains candidats auront même la chance de participer aux festivités de la traditionnelle fête de l’automne avec leurs hôtes. Une expérience inoubliable en perspective.

En seconde partie de soirée :

La soirée se poursuivra à 23:20 avec "Debrief Express, retour sur la course".

Dans ce huitième épisode, retour en détail sur la difficile épreuve du paddle, sur le marché de la baie d’Along pour découvrir la dégustation des yeux de poissons et sur la première nuit des candidats au Vietnam.

Découvrez également les tensions entre les binômes à l’approche de la demi-finale…