1ère étape de "Pékin Express" samedi 14 septembre 2024 sur M6, le départ au Taj Mahal (vidéo)

Hoang / Quyen

Le frère et la sœur chamailleurs Tout le monde se souvient des chamailleries légendaires de ce duo de frère et soeur haut en couleurs et en verbes. Attachants et drôles, performances vocales improbables, ils avaient marqué les esprits par leur bonne humeur. Leur départ a été un des moments les plus tristes de la saison 5. 15 ans ont passé depuis leur participation ! Si Huong et Quyen étaient comme chien et chat, les disputes sont toujours là, et le frère et la sœur se raccrochent encore souvent au nez !