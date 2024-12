Nouvelle saison de "Pékin Express" : La route des tribus légendaires sur M6 à partir du 16 janvier 2025

Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 jeudi 16 janvier 2025 à 21:10 pour le lancement de la 20ème saison de "Pékin Express" sur la la route des tribus légendaires.

Il y a 20 ans, 10 binômes de candidats tentaient de rallier Paris à Pékin en auto-stop avec seulement 1 euro par jour et par personne. C’était le début d’une aventure extraordinaire, un programme désormais devenu mythique qui a emmené plus de 200 candidats à parcourir plus de 200 000 km, à travers près de 50 pays à la découverte de lieux incroyables, de peuples riches et généreux sous le signe de l’évasion, du partage et du dépassement de soi.

Pour célébrer les 20 ans de "Pékin Express", 10 binômes d’anonymes vont prendre le départ au pied du Kilimandjaro et partir à la découverte de l’Afrique à travers la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho et l’Afrique du Sud, avec une finale à Johannesburg.

L’Afrique c’est le berceau de l’humanité, le continent aux 5 000 tribus : parmi lesquels les Maasaï, les Swahilis, les Zoulous, et tant d’autres encore... C’est donc à la découverte de ces tribus légendaires que va s’inscrire le parcours de cette 20ème saison. L’occasion de découvrir des cultures extraordinaires, riches de plusieurs siècles, et profiter d’un échange hors du commun.

Les candidats pensaient tout savoir de Pékin Express… ils se trompaient ! Cette saison anniversaire va repousser toutes les limites !

Vous allez adorer cette 20ème saison pour...

Une route époustouflante et inédite au coeur de l’Afrique

C’est seulement la 3e fois que la course mythique a lieu sur les terres africaines, après la saison 7 et la saison 14 qui avait dû être écourtée face à l’épidémie du Covid. De la Tanzanie à l’Afrique du Sud en passant par le Mozambique, cette route va offrir une diversité exceptionnelle de paysages, d’animaux et une richesse culturelle incomparable.

La rencontre avec des tribus légendaires

L’Afrique est le continent aux 5000 tribus. À chaque étape de la route, les binômes iront à la rencontre des populations locales pour des moments de partages inoubliables. Une occasion de découvrir leurs traditions et cultures souvent méconnues.

La découverte de la faune sauvage africaine

C’est le continent où vivent les animaux sauvages les plus impressionnants de la planète : lions, éléphants, rhinocéros, hippopotames, girafes, zèbres… Un véritable rêve pour tous les enfants, petits et grands. Le grand retour des passagers mystères La règle des passagers mystères revient après 11 ans d’absence ! Le temps d’une étape, Élodie Gossuin, Glenn Viel, Bruno Solo, Norbert et Yoann Riou vont faire la course aux côtés d’un binôme et auront littéralement son destin entre leurs mains. Ils devront faire du stop à sa place, lui chercher une habitation et éventuellement participer aux épreuves.

Dix nouveaux binômes à découvrir

Ils sont en couple, amis, frères, soeurs, père et fille, cousins ou même inconnus… tous ont eu envie de partir à l’aventure pour se challenger, partager une expérience unique avec leur équipier et ressentir des émotions qui marqueront leur vie à jamais.

Le retour de Ryad et Louison

Le binôme d’inconnus tonitruant fait son retour en deuxième partie de soirée dans un nouveau programme “Qui peut battre Ryad et Louison ?”

Les 10 candidats de cette 20ème saison de "Pékin Express"