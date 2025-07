"66 Minutes" dimanche 27 juillet 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 27 juillet 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Pendant l'été, 66 Minutes passe en Grand Format.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : Grand Format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:40 66 Minutes Grand Format

Au cœur de l’hôtel le plus dingue du monde

C’est un complexe hors du commun situé à Sao Paulo, la capitale économique du Brésil. La Cidade Matarazzo est le projet un peu fou d’un entrepreneur français, Alexandre Allard. Il a racheté là-bas, il y a dix ans, un ancien hôpital à l’abandon qu’il a entièrement rénové pour y construire galeries d’art, salles de spectacles ou encore restaurants.

Un projet à plus de 500 millions d’euros dont la pièce maîtresse est un hôtel de luxe qui vise le titre de plus bel établissement du monde. Cet hôtel compte 160 chambres et 19 suites. Il se compose à la fois d’un bâtiment classé monument historique et d’une tour ultra-moderne dessinée par l’architecte star Jean Nouvel. C’est un autre Français mondialement connu qui en a assuré la décoration : Philippe Starck. Homme d’affaires atypique, Alexandre Allard ne craint pas de voir trop grand et rêve d’attirer dans son hôtel les personnalités les plus en vue de la planète.

18:40 66 Minutes Grand Format

La ville la plus folle de la planète

À la découverte de la plus grande ville du monde : Chongqing située dans le sud-ouest de la Chine. Sa superficie ? 82 000 km2, soit presque trois fois la Belgique. Sa population ? 32 millions d’habitants ! Plus que Tokyo au Japon ou Delhi en Inde. Tout cela dans une mégalopole futuriste et spectaculaire où les gratte-ciels s’étendent à perte de vue. Sur la route, certains échangeurs comptent cinq niveaux et une quinzaine de bretelles. A Chongqing, tout est hors norme.

Quelques rares Français y vivent. Professeurs de français, créateurs de contenu, étudiants : ils vous offrent une immersion au cœur de la démesure chinoise.