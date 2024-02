"Pékin Express" : Louison & Ryad s'arrêtent en pleine course pour acheter... un poulet ! Vidéo

Jeudi 8 février 2024 à partir de 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg vous a proposé de suivre la première étape de la 18ème saison de "Pékin Express".

Pour cette première étape, les 8 binômes ont découvert l’Indonésie et plus particulièrement l’envoûtante et mystérieuse île de Bali.

Ils ont été immédiatement mis dans le bain avec une mission sur l’immense lac Batur, aux eaux cristallines et sacrées. Et leurs capacités physiques ont été mises à rude épreuve à peine la compétition débutée.

Cette étape a été aussi l’occasion de rencontrer un peuple authentique, aux multiples influences culturelles et religieuses. Les soirées chez les Balinais ont été placées sous le signe de l’émotion et de la découverte.

Parmi les moments mémorables de cette étape, Ryad et Louison, le binôme d'inconnus qui se sont arrêtés en pleine course pour aller acheter un... poulet et du riz !

Ryad, coach sportif depuis 20 ans, est une véritable machine de guerre. Et quand Ryad à faim, il n'hésite pas à s'arrêter sur le marché local...