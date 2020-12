“District Z” : 5,4 millions de téléspectateurs ont suivi le premier numéro hier soir sur TF1

Vendredi soir, à 21:05 sur TF1, la toute première émission du nouveau jeu immersif “District Z”, présentée par Denis Brogniart, a réuni 5,4 millions de téléspectateurs.

Les premiers à entrer dans le “District Z” et à défier le Professeur Z étaient : Mickaël YOUN, Arnaud DUCRET, Denitsa IKONOMOVA, Vincent DESSAGNAT et CARTMAN.

Selon les chiffres Médiamat / Médiamétrie communiqués par TF1, l’émission s’est placée très largement en tête des audiences sur l’ensemble de la soirée en rassemblant toute la famille et en séduisant particulièrement les cibles jeunes et féminines :

47% de PdA sur les Femmes de moins de 50 ans RdA

49% de PdA sur les 15-24 ans

55% de PdA sur les 15-34 ans

67% de PdA sur les 4-14 ans

Sur les réseaux sociaux, “District Z” a également captivé :

En amont de la diffusion, le live TikTok avec Arthur et Denis Brogniart, l'opération #ZombieSurvie sur TikTok ainsi que celle réalisée sur la chaine Twitch Le Stream ont été lancés.

Et hier soir, lors de la toute première diffusion, “District Z” était d'ores et déjà le programme télévisuel le plus commenté !

La semaine prochaine, retrouvez Denis Brogniart avec : Camille COMBAL, Kev ADAMS , JARRY, Sandrine QUETIER et Estelle LEFEBURE.