“District Z” vendredi 1er janvier sur TF1 : l'équipe reçue par Denis Brogniart & les 1ères images (vidéo)

Vendredi 1er janvier 2021 à 21:05, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le quatrième et avant-dernier numéro de “District Z”, un jeu d'aventures nouvelle génération. Découvrez dès à présent les premières images inédites.

Une création 100% française où des personnalités devront, dans ce jeu d'aventure familial nouvelle génération, se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses et sous l'œil avisé de Denis Brogniart !

La légende :

Dans un lieu reculé du pays, à l’abri des regards, un scientifique richissime et un peu fou, connu sous le nom de Professeur Z, menait dans le plus grand secret des expériences interdites jusqu’au jour où son laboratoire explosa bouleversant ainsi toutes les vies alentours.

Pour sécuriser le périmètre, l’armée dut alors intervenir, encerclant la zone et défendant quiconque d’y pénétrer ou d’en sortir.

Cette zone est maintenant appelée : le “District Z”.

Dix ans plus tard, une vidéo terrifiante est lancée sur les réseaux sociaux du monde entier par le Professeur Z, qui s’ennuie beaucoup trop, coincé dans son bunker. Pour se divertir, il permet alors à une poignée de courageux d’entrer une nuit dans le “District Z” afin de tenter de dérober une partie de sa fortune. Mais attention son armée de créatures veille !

Pour ce quatrième numéro, ce sont : Ahmed SYLLA, Maëva COUCKE, Camille LACOURT, Héloïse MARTIN et Florent PEYRE qui défieront le “District Z”.