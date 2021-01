“District Z” : une saison 2 en préparation pour TF1 et un jeu vidéo en cours de développement (vidéo)

Au lendemain de la diffusion du 5ème et dernier numéro de “District Z”, TF1, Arthur & Satisfaction travaillent d'ores-et-déjà sur une seconde saison de ce jeu d’aventure familial d’un tout nouveau genre.

C'est Arthur qui annonce sur ses réseaux sociaux la production de cette nouvelle saison : "Je suis fier et heureux de vous annoncer la Saison 2 de District Z qui se tournera au printemps. Merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu, accompagné et défendu ce projet si ambitieux si fou si démesuré J’ai bien pris note de vos remarques bienveillantes et constructives et nous allons revenir encore plus forts et créatifs . La saison 1 sert à peaufiner la saison 2 non ?".

Bonne nouvelle pour les gamers amateurs de Zombies, Arthur annonce également qu'un jeu vidéo est en cours de développement : "Petit cadeau pour ceux qui étaient un peu déçus que nos Zombies soient si gentils. Voici le teaser du jeu vidéo que nous développons et qui devrait satisfaire les frustrations les plus gores qui n’ont pas de place dans une émission familiale. Vous pourrez donc bientôt vous aussi entrer dans le District Z."

Rendez-vous donc dans quelques mois sur TF1 pour retrouver l'univers de “District Z” avec de nouveaux volontaires qui tenteront de mettre la main sur les précieux lingots d'or du Professeur Z...