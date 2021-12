“District Z” samedi 18 décembre sur TF1 : l'équipe reçue par Denis Brogniart & les 1ères images (vidéo)

Denis Brogniart vous donne rendez-vous samedi 18 décembre à 21:05 sur TF1 pour le second numéro de “District Z”. Voici l'équipe qui va pénétrer cette semaine dans la zone du Professeur Z.

Une seconde saison plus effrayante, plus eprouvante et plus impitoyable baptisée “District Z Reloaded”.

Derrière les portes du District Z se trouve une zone interdite, où continue de régner en maître le Professeur Z.

Chaque soir, ce scientifique fortuné autorise cinq courageux candidats à pénétrer sur son territoire afin de braquer sa chambre forte et repartir au petit matin avec une partie de sa fortune…

Cette année, l’aventure monte d’un cran et le Professeur Z sera plus impitoyable que jamais !

Le Professeur Z a autorisé 5 volontaires à pénétrer dans sa zone : Baptiste Lecaplain, Bruno Sanches, Inès Vandamme, Maxine Eouzan et Monsieur Poulpe.

Leur but : remporter un maximum d'épreuves pour pouvoir pénétrer dans la chambre forte du Professeur Z. L'argent qu'ils parviendront à récolter, ira à l'association "Un pas en avant" qui aide les enfants ou adolescents présentant des troubles du spectre autistique.