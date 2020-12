Replay “District Z” : épreuve « Hôtel Vertigo » pour Michaël Youn, Denitsa Ikonomova & Arnaud Ducruet (vidéo)

Pour la première épreuve de niveau 2 de la soirée dans “District Z”, Le Majordome désigne Michaël Youn, Denitsa Ikonomova et Arnaud Ducruet pour se rendre à « L'hôtel Vertigo». Nous vous proposons de voir ou de revoir cette épreuve.

Après avoir passé avec succès leurs premières épreuves, il est temps pour nos volontaires de passer au niveau 2. Michaël Youn, Denitsa Ikonomova et Arnaud Ducruet vont devoir passer une partie de la nuit à l’Hôtel Vertigo. Il est 1h du matin et la fatigue commence à se faire sentir et la difficulté va monter d’un cran…

Dans cette épreuve, les volontaires auront la possibilité de gagner 2 pass qui leur permettront d’ouvrir 2 coffres dans la chambre forte.

Vont-ils réussir à faire le saut dans le vide ?

Extrait de District Z, émission du Vendredi 11 décembre 2020 sur TF1.