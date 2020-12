Replay “District Z” : épreuve « Champs d'honneur » pour Cartman, Denitsa Ikonomova et Michaël Youn (vidéo)

Pour la première épreuve de niveau 3 de la soirée dans “District Z”, Le Majordome désigne Cartman, Denitsa Ikonomova et Michaël Youn pour se rendre aux « Champs d'honneur ». Nous vous proposons de voir ou de revoir cette épreuve.

Attention Mesdames et Messieurs, c’est l’heure du niveau 3 avec l’épreuve des « Champs d’honneur ». Rapidité, observation et sang-froid sont au programme pour Cartman, Denitsa Ikonomova et Michaël Youn.

Il est 4h30 du matin et les volontaires sont épuisés. Mais ils vont devoir une nouvelle fois se surpasser pour l'association qu’ils ont choisi de défendre ce soir. Dans le cimetière militaire, ils vont devoir trouver trois médailles appartenant à d’anciens soldats. S’ils y parviennent, ils gagneront 4 pass pour 4 coffres dans la chambre forte du Professeur Z.

Vont-ils parvenir à trouver les 4 médailles en évitant les attaques de zombies ?

Extrait de District Z, émission du Vendredi 11 décembre 2020 sur TF1.