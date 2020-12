Replay “District Z” vendredi 18 décembre : toutes les épreuves du 2ème numéro (vidéo)

Vendredi 18 décembre, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 dès 21:05 le second numéro de “District Z”. Retour en images sur les épreuves affrontées par les 5 nouveaux volontaires...

Épreuves de niveau 1

Épreuve « Hôtel Vertigo » pour Jarry, Kev Adams et Sandrine Quétier

Première épreuve de la soirée : Hôtel Vertigo. Pour la gagner, les volontaires vont devoir faire appel à leur coordination, leur sens de l’observation et leur courage. Le Majordome a missionné Kev Adams, Jarry et Sandrine Quétier. Dans cette épreuve, les volontaires auront la possibilité de gagner 1 pass qui leur permettra d’ouvrir 1 coffre dans la chambre forte. Vont-ils réussir à faire le saut dans le vide dans cette cage d'ascenseur vétuste haute de 15 mètres d’altitude ?

Épreuve « Cargo de nuit » pour Camille Combal, Kev Adams et Estelle Lefébure

Après l’échec de leur première épreuve, les volontaires n’ont d’autres choix que de gagner celle qui se présente maintenant à eux. Au programme : un voyage à bord du “Cargo de nuit” qui demandera force, précision et rapidité. Pour cette épreuve de niveau 1, ce sont Estelle Lefébure, Camille Combal et Kev Adams qui ont été choisis par le Professeur Z. Vont-ils parvenir à pêcher le maximum de canards pour gagner le premier pass de la soirée ?

Épreuves de niveau 2

Épreuve « Haute Voltige » pour Sandrine Quétier, Estelle Lefébure et Jarry

L’heure est venue pour nos volontaires du soir de passer au niveau 2. Pour cette épreuve “Haute Voltige” imaginée par le Professeur Z, Sandrine Quétier, Estelle Lefébure et Jarry vont devoir faire appel à leur courage, leur coordination mais aussi leur précision. Il est 1h du matin et la fatigue se fait déjà ressentir mais la difficulté va monter d’un cran. Sandrine va devoir vaincre sa peur du vide pour décrocher les 2 pass promis par le Professeur Z en cas de victoire. Mais une fois de plus, les zombies sont bien décidés à leur mener la vie dure…

Épreuve « Forêt maudite » pour Camille Combal et Kev Adams

Agilité, connaissances et rapidité sont les qualités requises pour cette nouvelle épreuve de niveau 2. Cette fois, ce sont Kev Adams et Camille Combal qui s’y collent. “Il n’y a pas d’échec possible” prévient Jarry. Toute l’équipe et surtout l’association A2MAIN comptent sur eux. Il est plus de 2h du matin, Kev et Camille vont devoir puiser dans leurs ressources pour offrir deux pass supplémentaires à l’équipe. Dans la “Forêt maudite”, ils vont surtout devoir éviter les zombies missionnés par le Professeur Z pour saboter leur épreuve et voler leurs précieuses vies.

Épreuves de niveau 3

Épreuve « En eaux troubles » pour Estelle Lefébure, Jarry et Kev Adams

La tension monte d’un cran au sein du bunker du Professeur Z et pour cause, le Majordome annonce la première épreuve de niveau 3 ! “En eaux troubles”, il faudra faire preuve d’endurance, de vivacité et de vigilance pour décrocher non pas 1 ni 2… Mais bien 4 pass ! Jarry, Estelle Lefébure et Kev Adams ont été désignés par le Professeur Z. Ce qu’ils ne savent pas encore avant d’arriver sur l’épreuve, c’est qu’Estelle va devoir faire face à son pire cauchemar…

Épreuve « Memento » pour Sandrine Quétier, Jarry Camille Combal et Kev Adams

Il est 6h du matin mais les volontaires ne sont pas au bout de leurs efforts. Ils arrivent à quatre, mode conquérant activé et prêts à en découdre pour cette dernière épreuve niveau 3. Au programme de cette épreuve “Memento,” il vont devoir faire appel à leur coordination, leur mémoire mais aussi leur endurance. Sandrine Quétier, Jarry, Camille Combal et Kev Adams comptent bien tout donner pour décrocher les derniers pass qui leur permettront de vider les coffres de la chambre forte du Professeur Z.