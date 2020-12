Replay “District Z” : le braquage de la chambre forte rapporte 27.000€ à « A2MAIN » (vidéo)

Après avoir enduré les 6 épreuves de la soirée et récupéré 9 précieux pass, il est temps pour les volontaires de ce second numéro de “District Z” de braquer la chambre forte du Professeur Z afin de s'emparer de ses lingots d'or.

Jarry, Kev Adams, Camille Combal, Sandrine Quétier et Estelle Lefébure sont prêts à braquer la chambre forte du Professeur Z.

Pour ouvrir les coffres, les volontaires vont devoir insérer un pass puis sélectionner un numéro de coffre et enfin valider ce choix pour déclencher l’ouverture de ce coffre. Il est 7h30 du matin et après une nuit dans le District Z, les volontaires ferment les portes de la demeure secrète du District Z. Il est temps pour eux de retrouver Denis Brogniart et de compter les lingots d’or.

Combien d’argent sont-ils parvenus à récolter pour l’association A2MAIN ? La réponse en images.

Extrait REPLAY de l'émission District Z du vendredi 18 décembre sur TF1.