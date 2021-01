Replay “District Z” vendredi 8 janvier sur TF1 : revoir toutes les épreuves de la soirée (vidéo)

Vendredi 8 janvier à 21:05, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 le 5ème et dernier numéro de “District Z”. Retour en images sur l'ensemble des épreuves de la soirée.

Pour ce 5ème et dernier numéro de cette première saison de “District Z”, Denis Brogniart recevait la Bande à Fifi composée de Philippe LACHEAU, Tarek BOUDALI, Elodie FONTAN, Camille CERF, Julien ARRUTI et Tony SAINT LAURENT qui jouaient au profit de l'association France Alzheimer.

Retour en images sur l'ensemble des épreuves de la soirée endurées par les 6 volontaires venus pour braquer la chambre forte du Professeur Z.

Épreuves de niveau 1

Épreuve « Hôtel Vertigo » pour Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti

Pour cette première épreuve de niveau 1, les volontaires vont s’aventurer dans l'immense ”Hôtel Vertigo”. Courage, coordination et endurance seront nécessaires pour triompher de cette épreuve ! Et pour cette première mission de la plus haute importance, ce sont Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti qui ont été réquisitionnés. Sauront-ils relever la première mission du Professeur Z ? Remporter cette épreuve est primordiale pour bien débuter. Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti parviendront-ils à réussir leur mission face aux terribles zombies ?

Épreuve « La Caserne Oubliée » pour Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti

Pour cette deuxième épreuve de la soirée, les volontaires vont devoir faire preuve d’endurance, de coordination et de force. Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Camille Cerf et Julien Arruti sont appelés pour la “La Caserne Oubliée”. Il est presque minuit et les volontaires vont affronter l’une des épreuves les plus physiques et redoutées du District Z. La défaite précédente les a boostés et ils ont la rage de vaincre. Parviendront-ils à décrocher une première victoire face aux zombies du Professeur Z ?

Défi Cinéma « Dans la Gueule du Loup » pour Philippe Lacheau et Tarek Boudali

Pour éviter le piège des coffres vides dans la chambre forte du Professeur Z, les volontaires du District Z ont la possibilité de les éliminer d’avance. Pour cela, il faut réussir avec succès à passer les épreuves du Cinéma. L’occasion pour Philippe Lacheau et Tarek Boudali de faire la connaissance du Chaperon Rouge. Pour éliminer les coffres vides, Philippe Lacheau et Tarek Boudali vont devoir triompher du défi “Dans la Gueule du Loup”. Ils vont devoir faire progresser le chasseur pour arriver avant le loup et sauver “grand mère”. Vont-ils réussir leur défi ?

Épreuves de niveau 2

Épreuve « Forêt Maudite » pour Julien Arruti et Elodie Fontan

Maintenant, place au niveau 2. Connaissance, sang-froid et agilité sont les maîtres-mots de cette épreuve. Il est 1h du matin et les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se concentrer pour triompher de la “Forêt Maudite”. Au milieu de la forêt, Julien Arruti et Elodie Fontan vont devoir récupérer des jetons pour pouvoir répondre à des énigmes. Une première victoire est essentielle pour les volontaires. Mais attention, les zombies ont bien l’intention de leur rendre la tâche difficile…

Épreuve « Cargo de nuit » pour Elodie Fontan, Tarek Boudali et Tony Saint Laurent

C’est la dernière épreuve de niveau 2, les volontaires vont s’aventurer dans l'imposant “Cargo de Nuit”, Ils vont devoir faire preuve de force, précision et rapidité. Cette fois, les appelés sont : Elodie Fontan, Tarek Boudali et Tony Saint Laurent. A la clef : 2 pass à gagner ! Après leur première victoire, ils vont devoir faire aussi bien. Elodie et Tony ont peur des zombies, parviendront-ils à conserver leur vie ? Tarek lui, s'élance sur l’avant du Cargo pour attraper les canards. Vont-ils réussir cette mission sous haute tension ?

Défi Cinéma « Puissance Cubes » pour Philippe Lacheau et Elodie Fontan

Le duo Philippe Lacheau et Tarek Boudali n’a pas brillé lors du dernier Défi Cinéma... Voyons si Elodie Fontan peut redresser la barre ! Ils savent qu'une défaite les ralentirait beaucoup dans le braquage de la chambre forte du Professeur Z. Ils ne doivent pas relâcher leurs efforts. Pour ce nouveau défi “Puissances Cubes" dans la salle de cinéma, ils vont affronter la Momie, il faudra aligner quatre cubes pour remporter le défi. L’objectif : dévoiler 3 coffres vides dans la chambre du Professeur Z. Vont-ils y parvenir ?

Épreuves de niveau 3

Épreuve « Haute Voltige » pour Tarek Boudali, Elodie Fontan et Julien Arruti

Il est 4h du matin, la nuit est déjà très éprouvante pour nos volontaires et elle n’est pas terminée. Place maintenant au niveau 3. Précision, rapidité et courage sont les maîtres-mots de cette épreuve. Les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se transcender pour triompher de l’épreuve “Haute Voltige”. Dans un bâtiment rempli de zombies, Tarek Boudali, Elodie Fontan et Julien Arruti vont devoir éteindre des barils en feu. Après avoir remporté leurs premiers badges, ils vont devoir en récupérer d’avantage !

Épreuve « En eaux troubles » pour Camille Cerf, Tony Saint Laurent et Tarek Boudali.

Le jour se lève à peine sur le District Z. Il est 6h du matin, les volontaires ne sont pas au bout de leurs peines. Malgré la fatigue, ils vont devoir se surpasser pour l’épreuve qui nécessite le plus grand travail d’équipe du District Z. A la clef : encore 4 précieux pass à gagner pour dévaliser la chambre forte du Professeur Z. Pour cette épreuve “En Eaux Troubles”, il vont devoir faire appel à leur coordination, leur mémoire mais aussi leur endurance. Camille Cerf, Tony Saint Laurent et Tarek Boudali gagneront-ils cette épreuve tant redoutée ?

Défi Cinéma « Ninja Market » pour Philippe Lacheau et Julien Arruti

C’est la dernière chance pour Philippe Lacheau de briller. Après une défaite et une victoire dans la salle de cinéma, il veut sortir sur une note positive. C’est la dernière chance qu’il a pour dévoiler 3 coffres vides dans la chambre du Professeur Z. Pour ce nouveau défi dans la salle de cinéma, Philippe Lacheau et Julien Arruti vont relever l’épreuve du “Ninja Market”. Ils font la rencontre des deux jumelles. Face à elles, Philippe Lacheau et Julien Arruti vont devoir couper en deux, fruits et légumes, pour répartir chaque partie équitablement. En cas de victoire ce sont 3 coffres vides qui seront dévoilés. Vont-ils y parvenir ?