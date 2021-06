“Duos Mystères” samedi 12 juin sur TF1 : découvrez les invités et les 1ères images (vidéoo)

Samedi 12 juin, Alessandra Sublet vous donne rendez-vous à 21:05 sur TF1 pour le second numéro de “Duos Mystères”. Découvrez les premières images et les invités...

Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d’autre d’un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu’ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ?

Dans “Duos Mystères” tout commence par un jeu avant de basculer dans l’émotion … Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Alessandra Sublet va vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d’amitié, d’amour ou d’admiration…

Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d’une rencontre artistique aussi excitante qu’inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu’une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l’artiste mystère ! Et, avant de découvrir la voix de la première célébrité, des indices seront donnés au téléspectateur pour l’aider dans sa recherche.

Tendez bien votre oreille !

Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l’affiche ?

Quelle sera l’émotion des artistes lorsqu’ils se découvriront enfin ?