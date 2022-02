“Koh-Lanta” : voici les 24 aventuriers de l'édition du « Totem maudit » qui débute le 22 février sur TF1 (vidéo)

Colin

Suisse, originaire d’un petit village, Colin est fier de ses racines rurales. Il y est très actif et veille à l’animer, à réunir les générations. Colin a monté son entreprise de communication numérique et digitale ; sa passion c’est allier l’ancien et l’innovant. Sportif, sociable, fan de vie en pleine nature, il pense tirer son épingle du jeu et n’hésitera pas à trahir si besoin. Il veut rendre fier son canton, et être le premier Suisse à remporter le titre.