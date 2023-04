"Koh-Lanta" : 7ème épisode mardi 4 avril 2023 sur TF1

Mardi 4 avril 2023 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir le 7ème épisode de "Koh-Lanta : le feu sacré".

Aux Philippines, ce sera le grand huit des émotions dans ce 7ème épisode de "Koh-Lanta : le feu sacré".

Les tensions échauffent les naufragés de "Koh-Lanta". Blessures et abandon provoquent le retour de Rudy dans l'aventure et ce dernier est bien décidé à prendre sa revanche...

Pour assurer leur stabilité, les jaunes n'ont plus qu'une option : remporter les épreuves de plus en plus éprouvantes.

De la méfiance, des efforts surhumains sur la redoutée épreuve des élastiques, de la colère, du plaisir partagé, et de la stratégie de haut vol seront au menu des naufragés...

C’est peu de dire que les nerfs seront mis à rude épreuve, mais le jeu en vaut la chandelle.