"Koh-Lanta" : 8ème épisode, la réunification, mardi 11 avril 2023 sur TF1

Mardi 11 avril 2023 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir le 8ème épisode de "Koh-Lanta : le feu sacré" qui sera consacré à la réunification des tribus.

A Caramoan, l'aventure prend un virage redouté : c’est la la très attendue réunification !

Six rouges, six jaunes et des affinités tenaces de part et d'autre. Désigner les ambassadeurs sera déterminant pour la suite de l'aventure.

Entre soulagement et angoisse d’accéder à ce stade de l’aventure, chacun va devoir faire preuve d’adaptabilité.

Les anciennes amitiés des premières tribus rouges et jaunes viendront perturber le jeu…

Alors, quelles affinités prendront le pas ? Qui seront les ambassadeurs ? Qui vont-ils éliminer ?