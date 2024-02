"Koh-Lanta" : 1er épisode sur TF1 mardi 13 février 2024, voici ce qui va se passer - Vidéo

Mardi 13 février 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir le premier épisode de "Koh-Lanta - Les chasseurs d'immunité" présenté par Denis Brogniart.

Depuis toujours, pour être assurés de conserver sa place dans Koh-Lanta, les aventuriers ont tout fait, tout tenté, pour remporter un totem d’immunité, ou pour trouver l’un des colliers d’immunité caché sur leur camp.

Mais cette année, de nouveaux colliers d’immunité font leur apparition.

Dans cette saison exceptionnelle, il y aura plus de colliers d’immunité mis en jeu, et ces colliers auront des pouvoirs immenses et inédits dans Koh Lanta.

Mais attention, ils seront cachés dans des endroits insoupçonnés, sur les camps, bien sûr, mais pas uniquement !

Pour les trouver, une seule solution : partir en chasse grâce aux indices mis en jeu. Mais ces indices, il faut les gagner !

Ces colliers d’immunité inédits vont bouleverser les certitudes comme les stratégies des nouveaux aventuriers de Koh Lanta, du premier jusqu’au dernier jour.

Alors qui sera chasseur et qui risquera d’être chassé ? Tout est possible et tout peut changer très vite.