"Koh-Lanta" : voici les 6 aventuriers de l'Est dans la revanche des 4 terres (vidéo)

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter l'Est de la France dans la prochaine édition de "Koh-Lanta, la revanche des 4 terres" à partir du 25 février 2025 sur TF1.

En 2020, aux Fidji, c’est l’Est qui avait remporté la compétition, en la personne d’Alexandra, valeureuse maman de l’Ain.

Cette année, 24 nouveaux aventuriers viennent chacun défendre leur Région, et leur place dans Koh Lanta.

Le Nord, l’Est, le Sud et l’Ouest : 4 Terres représentées par 4 Tribus de 6 aventuriers.

Ces hommes et ses femmes vont découvrir Koh Lanta et se défier dans un affrontement épique, contre vents et marées, pour ramener le titre à la maison, dans leur grande région chérie !

Alors, est-ce-que l’Est conservera son titre ?

Ou est-ce que l’une des trois autres régions prendra sa revanche ?

Les paris sont lancés et la rose des vents va tourner !

Voici les 6 aventuriers qui vont représenter l'Est

Louise

24 ans

Ecogarde

Isère (38)

Louise, originaire du Vercors, a toujours été proche de la nature. Elle a grandi sur les hauts plateaux entre un père archéologue et une mère apicultrice. Fille unique, elle a passé son enfance à cavaler dans les montagnes sur son cheval. La nature, elle en a fait aujourd’hui son métier puisqu’elle est garde dans un parc national. Habituée à se débrouiller en milieu naturel, c’est l’aspect jeu et fonctionnement de groupe qu’elle devra dompter pour aller loin.

Gaelle

34 ans

Mère au foyer

Ain (01)

A 34 ans, Gaëlle est une femme forte, indépendante et déterminée. Après sa rupture avec le père de ses enfants, elle se retrouve à gérer leurs 2 filles et une maison à rénover. Gaëlle se prend en main et apprend les bases du bricolage version XXL. Pour l’aider dans cette entreprise, elle se met au sport et devient une accro du crossfit. Douce et calme dans la vie, elle s’est sculpté un corps de guerrière. Assumant ses muscles et sa féminité, Gaëlle veut montrer à ses filles qu’on peut être une femme et battre les hommes sur tous les terrains.

Céline

39 ans

Commerciale dans le sport

Savoie (73)

Pour Céline la montagne et le ski c’est toute sa vie ! Née en Savoie, elle a eu les pieds sur des skis toute petite et a été jusqu’à faire partie de l’équipe de France de ski alpinisme ! Une fois sa carrière sportive terminée, Céline est devenue monitrice de ski et commerciale en produits sportifs. Pour elle la montagne c’est tout. Un terrain de jeu immense été comme hiver, et des conditions qui habituent à l’effort et à la persévérance. Qualités qui la guideront sûrement loin sur les chemins de Koh-Lanta.

Benoit

24 ans

Perchiste

Puy-de-Dôme (63)

Ce jeune homme de 24 ans est un sportif de haut niveau en saut à la perche. Grand compétiteur, il s’est éloigné de sa famille dès ses 15 ans pour suivre les meilleures formations. Suite à une blessure il n’a pas pu se préparer pour les JO de Paris et vise donc ceux de Los Angeles en 2028. Mais pour lui, difficile d’attendre 4 ans sans avoir de défi à relever. Benoit espère briller sur Koh-Lanta et remporter la médaille de meilleur aventurier !

Maxime

33 ans

Responsable communication fédération de pêche

Vosges (88)

Dans les Vosges, Maxime ne passe pas inaperçu. Surnommé « l’Américain », il se balade en pick-up avec sa salopette et son chapeau de cowboy ! Passionné de pêche, il adore son poste de responsable de communication pour la fédération de pêche des Vosges qu’il ne quitterait sous aucun prétexte, si ce n’est pour réaliser son rêve : ouvrir une friperie spécialisée en vêtements américains vintages. Solitaire, Maxime est très proche de sa maman malade. En faisant Koh-Lanta il veut lui montrer que rien n’est insurmontable et qu’il peut faire preuve de courage, tout comme elle au quotidien. Maxime veut remporter le titre, pour sa maman.

Christian

63 ans

Brocanteur

Jura (39)

A 63 ans, Christian est au top de sa forme ! Père de 3 enfants et grand-père de 7 petits-enfants, il est loin d'être le papi que l'on peut imaginer ! A la fois poète et infatigable, Christian se fait remarquer. Brocanteur de son état, Christian est aussi un grand sportif. Rien ne l'arrête, ni le froid, ni la distance. Avec Koh-Lanta, Christian veut prouver que l’âge ne veut rien dire, et qu’il peut surpasser les petits jeunes.