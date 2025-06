"Koh-Lanta" : 14ème épisode mardi 3 juin 2025 sur TF1 avec le plus grand coup de bluff de toute l'histoire du jeu !

Mardi 3 juin à 21:10 sur TF1 dans le 14ème épisode de "Koh-Lanta, la revanche des 4 terres", préparez-vous à découvrir le plus grand coup de bluff de toute l'histoire du jeu !

Après le départ de Maxime, éliminé sur une épreuve de casse-tête qu'il n'a pas réussi à résoudre, l'aventure prend un nouveau tournant pour les 7 derniers naufragés de l'aventure.

De retour sur l'île des bannis après leur duel face à Maxime, Jérôme et Claire vont devoir réfléchir, car ils peuvent précipiter leur chute ou tenter de renverser le cours des choses...

L'alliance du Nord et du Sud face à l'Est et l'Ouest bat son plein et vous allez assister au plus grand coup de bluff de toute l'histoire de "Koh-Lanta" !

Tenter un coup de bluff dans Koh-Lanta, c'est un classique. Mais le réussir n'est pas toujours une évidence ... Véritable piment des saisons et des stratégies, le coup de bluff passionne, étonne, divise et peut même faire rire !

Au cours d'un scénario improbable, où la meilleure défense sera l'attaque, les aventuriers seront tous étonnés ! Un moment culte qui prendra, sans conteste, la pole position des grands coups de bluff de l'histoire de Koh-Lanta !

Du jamais vu en près de 25 ans de Koh-Lanta. C’est joué magistralement ! Et même ceux qui en ont pâti, beaux joueurs, ont reconnu le culot et la clairvoyance. Denis Brogniart

Le coup de bluff qui vous attend dans cette Revanche des 4 Terres, va vous surprendre, par son audace, son originalité, sa puissance et ses conséquences. C'est une idée de génie, entre malice et habileté et toutes les cartes vont être redistribuées... Tout est possible dans Koh-Lanta, vous allez une nouvelle fois en avoir la preuve. Et vous n’êtes pas prêts ! Julien Magne, directeur Général d'Adventure Line Productions

Depuis 2001, année de lancement de Koh-Lanta, certains coups de bluff ont marqué le programme :

Souvenez-vous de Maxime qui a créé le 1er faux collier d’immunité de l’histoire de l'émission dans "Koh-Lanta : Raja Ampat".

Ou encore d'un coup de bluff si bien orchestré que l'aventurier sortant, Sandro, donne son vote noir à celle qui l'avait berné, Clémentine, lui sermonnant alors la mythique réplique « Sandro, t’es bête ou quoi ? ».

Dans "Koh-Lanta, Le Totem Maudit ", Setha fait croire dès le début de l’aventure qu'elle possède un collier d’immunité. Aucun aventurier n'osera alors voter contre elle et cette supercherie l'emmènera jusqu'à la Réunification !

Dans une autre aventure, c'est Javier accompagné de deux comparses qui fabriquent un faux collier d'immunité pour que Nathalie le trouve. Tombant dans le piège, elle est alors persuadée d'en avoir un véritable en sa possession. Si un autre aventurier ne l'avait pas prévenue, le coup de bluff aurait pu fonctionner... Dans cette séquence, les rires de Javier contrastent alors avec l'énervement de Nathalie !