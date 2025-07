"66 Minutes" dimanche 20 juillet 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 20 juillet 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Pendant l'été, 66 Minutes passe en Grand Format.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : Grand Format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:40 66 Minutes Grand Format

Casablanca, ville blanche

Mythique, Casablanca, la ville blanche, reste méconnue. Pourtant, la capitale économique du Maroc est en train de se transformer. D’abord avec l’arrivée du Royal Mansour Casablanca. Le Palace a ouvert en mai 2024 dans l’ancien emblématique El Mansour, situé dans le quartier français. Cette inauguration a remué une partie du centre-ville. Les routes ont été rénovées, des immeubles entiers ravalés.

Avec Rabat, la ville est celle qui compte le plus de résidents français : designers, kinés, hommes d’affaires, chefs… Tous sont attirés par cette ville jeune, moderne et branchée.

18:40 66 Minutes Grand Format

Un 14 juillet les pieds dans le sable

C’est le jour le plus intense de l’été dans une station balnéaire très prisée : un 14 juillet aux Sables-d’Olonne (Vendée). Au cœur de l’été, la station balnéaire se métamorphose à l’occasion de la Fête nationale. Un week-end qui attire 250 000 vacanciers par jour. Il faut dire que l’ambiance aux « Sables » est survoltée : feu d’artifice en mer, bals populaires et défilés, la commune devient un théâtre à ciel ouvert. C’est l’un des temps fort de l’année pour les habitants, les commerçants et les restaurateurs de l’une des stations les plus populaires de la côte atlantique.