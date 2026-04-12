"Koh-Lanta : les reliques du destin", la réunification mardi 14 avril 2026 sur TF1

Mardi 14 avril 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 6ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin" qui marque un tournant dans l'aventure avec la réunification des tribus.

La Réunification, c'est un tournant de l'aventure, et plus encore dans ce "Koh-Lanta, les reliques du destin", où tout est possible, à tout moment !

Ce ne sont pas à deux, mais à quatre ambassadeurs que les aventuriers vont devoir confier leur destin, pour le meilleur mais aussi peut-être pour le pire... 4 ambassadeurs, c'est deux fois plus de chances d'être éliminé et deux fois plus de chances qu'ils ne se mettent pas d'accord entre eux !

Qui des Jaunes ou des Rouges sortiront vainqueurs de ce premier affrontement décisif de la Réunification ? Quels aventuriers en profiteront pour jouer leur propre partition alors que la confrontation devient individuelle ?

Une chose est sûre, les Reliques du Destin vont marquer de leur empreinte la suite cette incroyable aventure !

"Koh-Lanta : les reliques du destin", l'aventure continue mardi 7 avril 2026 à 21:10 sur TF1.