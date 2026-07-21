"Une famille en or" de retour sur TF1, la famille Ruquier va affronter la famille Bernier

Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 vendredi 14 août 2026 à 21:10 dans un nouveau numéro du jeu "Une Famille en Or". La famille Ruquier va affronter la famille Bernier.

Prenez place pour une nouvelle soirée pleine de rebondissements du jeu culte "Une Famille en Or" animé par Camille Combal, au cours de laquelle deux familles vont s’affronter pour tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros pour le bénéfice de l’association Apprentis d’Auteuil !

D'un côté, la famille Ruquier avec son capitaine, l’animateur satirique Laurent Ruquier accompagné d’une équipe de choc : l’acteur, chanteur et imitateur Mickaël Gregorio, la comédienne Constance Pittard et l’incontournable Jeanfi Janssens.

De l'autre, la famille Bernier avec sa capitaine, la comédienne au grand cœur Michèle Bernier, épaulée de ses acolytes Max Boublil, le célèbre auteur belge Philippe Geluck et l’humoriste AZ.

Même si tous les coups sont permis, derrière l’esprit potache et la compétition acharnée, chaque équipe se bat pour tenter de décrocher la somme de 100 000 euros pour cette cause qui leur tient à cœur.



Soirée Spéciale "Une Famille en Or – Famille Ruquier contre Famille Bernier" : quelle équipe dominera la partie ?

Réponse vendredi 14 août 2026 à 21:10 sur TF1.