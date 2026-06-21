Finale de "Koh-Lanta - Les Reliques du Destin" mardi 23 juin 2026 sur TF1

Mardi 23 juin 2026 à partir de 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de suivre la grande finale de "Koh-Lanta - Les Reliques du Destin".

Après plusieurs mois d'aventure aux Philippines, l'heure du verdict approche pour les aventuriers de Koh-Lanta : Les Reliques du Destin.

Au programme de la soirée, les mythiques poteaux avec les trois finalistes : Clarisse, Cynthia et Guillaume, le vote du jury final et la révélation du vainqueur de cette édition particulièrement riche en rebondissements.

Cette saison a été marquée par l'apparition de nouvelles mécaniques de jeu autour de « l'Antre du destin » et des reliques, qui ont régulièrement bouleversé les stratégies des candidats. Les alliances se sont faites et défaites au fil des épisodes, offrant de nombreux retournements de situation aux téléspectateurs.

Les finalistes devront faire preuve de sang-froid et d'endurance lors de l'épreuve emblématique des poteaux, considérée comme l'un des moments les plus attendus de chaque saison. Le vainqueur de cette ultime confrontation choisira son adversaire pour le vote final du jury, composé des aventuriers éliminés après la réunification.

Au-delà des performances physiques, cette finale récompensera également la stratégie sociale développée tout au long de l'aventure. Les membres du jury devront départager les derniers candidats et désigner celui ou celle qui mérite le titre d'ultime aventurier ainsi que le gain de 100 000 euros.