“Koh-Lanta : les 4 terres” : Carole (Sud) éliminée, regardez sa réaction (vidéo)

Vendredi 4 septembre, Denis Brogniart vous a proposé de suivre sur TF1 dès 21:05 le 2ème épisode de “Koh-Lanta : les 4 terres” au cours duquel il a éteint le flambeau de Carole.

Carole est amère et n'en démord pas. "Quand on est une famille, on ne vote pas 5 personnes contre une".

Découvrez l'interview de Carole à la sortie du conseil de ce 2ème épisode de “Koh-Lanta : les 4 terres”.