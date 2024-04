Koh-Lanta - Stratégie et trahison, revivez le conseil du 10ème épisode diffusé mardi soir sur TF1 (vidéo)

Mardi 23 avril à partir de 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous a proposé de suivre le 10ème épisode de "Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité" qui s'est achevé avec un conseil à l'issue incertaine...

La réunification a vraiment commencé et les stratégies individuelles ont également débuté.

C'est Meïssa qui a ouvert les hostilités. Il a secrètement révélé les intentions de vote des ex-rouges à Amri qui va pouvoir ajuster sa stratégie grâce à cette information. Grâce à cette alliance, il espère se protéger lui et Mégane et avancer le plus loin possible au côté des jaunes. Cette alliance secrète risque de faire basculer l'équilibre des forces de la tribu réunifiée.

Meïssa a-t-il tenu sa promesse ou a-t-il piégé Amri ?

Extrait de "Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité" sur TF1 - Épisode 10.