Replay "Koh-Lanta" mardi 10 septembre 2024 : les alliances des jaunes volent en éclats pendant le Conseil (vidéo)

Mardi 10 septembre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous a proposé de suivre le 4ème épisode de "Koh-Lanta" à l'issue duquel les alliances des candidats jaunes ont volé en éclats pendant le Conseil.

Perdants de l'épreuve d'immunité, les jaunes se sont présentés au Conseil.

Historiquement, dans cette équipe, deux groupes existent. L'alliance faite dès le début de l'aventure entre Lola, Frédéric, Jacques, Charlotte et Sophia et de leur côté, Ilyesse, Fabrice, Michel et Thibault qui n'appartiennent pas vraiment à une alliance.

Cependant, les supposés alliés de Lola n'ont plus réellement envie de faire partie du même bateau qu'elle.

Comment ont évolué les alliances dans ce conseil ? Regardez...

Extrait de "Koh-Lanta, la tribu maudite" du mardi 10 septembre 2024.